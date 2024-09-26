Быстрый гол и пенальти. Монца уверенно победила Брешию в Кубке Италии

Вечером 26 сентября состоялся матч 1/16 Кубка Италии между «Монцой» и «Брешией».

Игра прошла на стадионе «Бриантео».

На 5-й минуте встречи греческий защитник хозяев Йоргос Кирьякопулос вывел «Монцу» вперед. Через 6 минут Маттео Пессина удваивает преимущество хозяев. А на исходе первого тайма итальянский нападающий Джанлука Капрари с пенальти делает счет 3:0. Гости смогли ответить единственным голом 18-летнего Патрика Нуама на 68-й минуте.

В 1/8 финала «Монца» сразится на выезде против «Болоньи». Игра состоится 4 декабря.

Кубок Италии. 1/16 финала. 26 сентября.

Монца – Брешия – 3:1

Голы: Кирьякопулос, 5, Пессина, 11, Капрари (пен), 40 – Нуама, 68