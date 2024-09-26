Быстрый гол и пенальти. Монца уверенно победила Брешию в Кубке Италии
Матч закончился со счетом 3:1
Вечером 26 сентября состоялся матч 1/16 Кубка Италии между «Монцой» и «Брешией».
Игра прошла на стадионе «Бриантео».
На 5-й минуте встречи греческий защитник хозяев Йоргос Кирьякопулос вывел «Монцу» вперед. Через 6 минут Маттео Пессина удваивает преимущество хозяев. А на исходе первого тайма итальянский нападающий Джанлука Капрари с пенальти делает счет 3:0. Гости смогли ответить единственным голом 18-летнего Патрика Нуама на 68-й минуте.
В 1/8 финала «Монца» сразится на выезде против «Болоньи». Игра состоится 4 декабря.
Кубок Италии. 1/16 финала. 26 сентября.
Монца – Брешия – 3:1
Голы: Кирьякопулос, 5, Пессина, 11, Капрари (пен), 40 – Нуама, 68
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер киевлян провел пресс-конференцию после матча 1-го тура ЛЕ (0:3)
Хавбек киевлян высказался о фиаско команды в матче 1-го тура ЛЕ 2024/25 против римлян