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Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 20:45 |
341
0

Бывший игрок Динамо рассказал, почему команда провалила матч с Лацио

Косовский оценил поражение 0:3 в первом матче Лиги Европы

26 сентября 2024, 20:45 |
341
0
Бывший игрок Динамо рассказал, почему команда провалила матч с Лацио
ФК Динамо Киев

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что ему не понравилось в первом поединке группового раунда Лиги Европы по футболу между «Динамо» и «Лацио» из Италии:

– Прежде всего, счет – 0:3. Считаю, что в конце первого тайма динамовцы наиграли на гол, а может, и два. Тогда удалось вернуть интригу и после перерыва все могло сложиться иначе.

– По вашему мнению, быстрый гол «Лацио» отразился негативно на действиях киевлян?

– По-моему, он не имел определяющего значения. Вот если бы счет открыли динамовцы, то с их умением контратаковать у них появилось бы больше шансов отличиться, если бы гости побежали большими силами вперед. А так в стилистике игры мало что изменилось после забитого мяча в дебюте, потому что римляне нащупали уязвимое место в центральной оси киевлян.

– Имеете в виду беспомощность защитников и опорника номинальных хозяев?

– Да, этот «треугольник» у владений Георгия Бущана вчера не сработал, давал сбои, чем и воспользовался соперник, поразив высоким исполнительным мастерством. Поверьте, идет кувырком командная игра, когда чувствуешь, что в тылу «пожар». Как бы ты ни был заточен на ворота визави, знать, что тот постоянно создает угрозы в ответной атаке, сбивает с ритма, заставляет действовать с оглядкой.

– Но ведь и в предыдущих матчах обороне киевлян не хватало надежности. Почему при подготовке не было сделано правильных выводов?

– В Гамбурге динамовцам очень не хватало Дениса Попова, с его умением жестко, в пределах правил встретить соперника, выиграть верховую дуэль. Тем не менее мне бы не хотелось винить во всех бедах Тараса Михавко, Кристиана Биловара, Владимира Бражко. Это молодые, перспективные игроки, и они должны пройти через это горнило испытаний. Помнится, когда в свое время в «золотые» годы «Динамо» в команде только дебютировали центральные защитники Сергей Федоров и Владислав Ващук, то они тоже были не безгрешны. Но постепенно набирали опыт и благодаря трудоспособности стали настоящими мастерами. Надеюсь, что такой путь пройдет и нынешнее динамовское изменение. И именно такие поединки, как вчерашний, и подсказывают, на какие недостатки следует обратить внимание.

– Но в Гамбурге беспомощными динамовцы были и у ворот Лацио.

– Все же я не могу сказать, что игра «Динамо» была безнадежной. Была скорость, наигранные комбинации, не хватало только реализации. В этом компоненте футболисты «Лацио» были неотразимы, эффектно забивали даже с полумомента. В конце концов, поэтому и уровень Серии А значительно выше, чем УПЛ.

– На что могут рассчитывать динамовцы в Лиге Европы после вчерашнего разгрома?

– Новая формула проведения группового турнира в еврокубках повышает шансы пробиться в следующий раунд даже после провала на старте. Впереди еще семь поединков, и уже в следующем – с «Хоффенхаймом» можно существенно исправить положение в случае победы. Конечно, очень беспокоят логистические проблемы, ведь после длительного возвращения на нескольких видах транспорта из Гамбурга в Киев, динамовцы сыграют в воскресенье календарный поединок с «Левым берегом» в УПЛ, снова нужно будет преодолевать марафонскую дистанцию ​​в Германию. Конечно, это отразится негативно на восстановлении, тренировочном процессе. Но я настроен оптимистично.

Поединок «Хоффенхайм» – «Динамо» состоится 3 октября.

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Максим Коваленко Sport.ua
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