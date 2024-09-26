Тренер ПСЖ: «Готов платить, чтобы не общаться с журналистами»
Луису Энрике надоели пресс-конференции
Тренер ПСЖ Луис Энрике признался, что готов платить деньги, если бы была возможность сократить количество пресс-конференций и интервью со СМИ.
«Я с журналистами хорошо провожу время. Я никогда не прерываю пресс-конференции, говорю то, что хочу сказать. Но мне пришла в голову такая мысль: если бы мне дали подписать документ, где я отдаю часть зарплаты и не общаюсь со СМИ, то я бы подписал».
«Контракт с клубом обязывает тебя говорить с журналистами. Но если я могу этого избежать, то делаю это. Особенно с послематчевыми конференциями», – сказал Энрике.
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