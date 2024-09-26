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Франция
26 сентября 2024, 21:31 | Обновлено 26 сентября 2024, 21:32
500
1

Тренер ПСЖ: «Готов платить, чтобы не общаться с журналистами»

Луису Энрике надоели пресс-конференции

26 сентября 2024, 21:31 | Обновлено 26 сентября 2024, 21:32
500
1
Тренер ПСЖ: «Готов платить, чтобы не общаться с журналистами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Тренер ПСЖ Луис Энрике признался, что готов платить деньги, если бы была возможность сократить количество пресс-конференций и интервью со СМИ.

«Я с журналистами хорошо провожу время. Я никогда не прерываю пресс-конференции, говорю то, что хочу сказать. Но мне пришла в голову такая мысль: если бы мне дали подписать документ, где я отдаю часть зарплаты и не общаюсь со СМИ, то я бы подписал».

«Контракт с клубом обязывает тебя говорить с журналистами. Но если я могу этого избежать, то делаю это. Особенно с послематчевыми конференциями», – сказал Энрике.

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ПСЖ Луис Энрике Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Иван Зинченко Источник: RMC Sport
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musuk
Правильно! На мою суб'єктивну думку робота тренера полягає не в тому щоб спілкуватись з пресою, а в донесенні і втілені своїх задумів гравцями на полі. А якщо журналістам хочеться з кимось "папіздєть", то для цього є політики
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