Тренер ПСЖ: «Готов платить, чтобы не общаться с журналистами»

Тренер ПСЖ Луис Энрике признался, что готов платить деньги, если бы была возможность сократить количество пресс-конференций и интервью со СМИ.

«Я с журналистами хорошо провожу время. Я никогда не прерываю пресс-конференции, говорю то, что хочу сказать. Но мне пришла в голову такая мысль: если бы мне дали подписать документ, где я отдаю часть зарплаты и не общаюсь со СМИ, то я бы подписал».

«Контракт с клубом обязывает тебя говорить с журналистами. Но если я могу этого избежать, то делаю это. Особенно с послематчевыми конференциями», – сказал Энрике.