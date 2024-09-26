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Италия
26 сентября 2024, 16:57 | Обновлено 26 сентября 2024, 17:17
115
0

Меньян останется в Милане, как минимум, до 2028 года

Один из лидеров команды подпишет новый контракт на улучшенных условиях

26 сентября 2024, 16:57 | Обновлено 26 сентября 2024, 17:17
115
0
Меньян останется в Милане, как минимум, до 2028 года
Getty Images Ukraine. Майк Меньян

Голкипер сборной Франции Майк Меньян собирается подписать новое трудовое соглашение с Миланом.

Следует отметить, что летом французским вратарем активно интересовался целый ряд европейских клубов, но он решил остаться в составе «россонери».

Как сообщает издание Corriere dello sport, Меньян продлит контракт с миланистами с повышением оклада. Сейчас Майк получает в итальянском клубе порядка 2,8 млн евро, а по новому контракту будет зарабатывать до 5 млн. Также в соглашении будут прописаны и бонусы, которые могут улучшить вознаграждение Меньяна до 7 млн евро. Сам же контракт будет рассчитан до 2028 года.

Напомним, французский голкипер перешел в Милан в 2021 году. Всего за «россонери» он сыграл в 116 матчах во всех турнирах и получал с командой титул чемпиона Италии.

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Милан Майк Меньян чемпионат Италии по футболу Серия A
Валерій Радченко Источник: Corriere dello Sport
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