Меньян останется в Милане, как минимум, до 2028 года

Голкипер сборной Франции Майк Меньян собирается подписать новое трудовое соглашение с Миланом.

Следует отметить, что летом французским вратарем активно интересовался целый ряд европейских клубов, но он решил остаться в составе «россонери».

Как сообщает издание Corriere dello sport, Меньян продлит контракт с миланистами с повышением оклада. Сейчас Майк получает в итальянском клубе порядка 2,8 млн евро, а по новому контракту будет зарабатывать до 5 млн. Также в соглашении будут прописаны и бонусы, которые могут улучшить вознаграждение Меньяна до 7 млн евро. Сам же контракт будет рассчитан до 2028 года.

Напомним, французский голкипер перешел в Милан в 2021 году. Всего за «россонери» он сыграл в 116 матчах во всех турнирах и получал с командой титул чемпиона Италии.