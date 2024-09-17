Италия17 сентября 2024, 16:04 |
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Милан близок к продлению контракта с ключевым игроком
Майк Меньян останется в клубе до 2028 года
17 сентября 2024, 16:04 |
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«Милан» близок к продлению контракта с основным голкипером команды Майком Меньяном. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.
По его информации, новый контракт будет рассчитан на четыре года – до лета 2028 года. Зарплата голкипера сборной Франции увеличится до 6 миллионов евро в год. Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшие несколько недель.
Ранее сообщалось о том, что Меньяном интересуется мадридский «Реал». 29-летний француз выступает за «Милан» с 2021 года.
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