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  4. Замена Лунину? Реал нацелился на топ-голкипера
Испания
11 сентября 2024, 14:42 |
1204
3

Замена Лунину? Реал нацелился на топ-голкипера

Майк Меньян может покинуть «Милан»

11 сентября 2024, 14:42 |
1204
3
Замена Лунину? Реал нацелился на топ-голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

«Реал» проявляет конкретный интерес к основному голкиперу «Милана» и сборной Франции Майку Меньяну. Трансфер может состояться летом 2025 года.

Партнеры Меньяна по сборной Франции, Орельен Тчуамени и Килиан Мбаппе, которые выступают за «Реал», активно убеждают 29-летнего вратаря перебраться в Мадрид.

Сам Меняьн готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры. Он хочет выигрывать трофеи, и вероятность делать это с «Реалом» он оценивает гораздо выше, чем в составе «Милана».

Меньян может заменить в «Реале» Андрей Лунина, контракт которого истекает летом 2025 года. Ранее сообщалось о том, что украинец может продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид.

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Майк Меньян Милан Реал Мадрид трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: TeamTalk
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Перець
Та всім пох 
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+1
Saar
Меньян і Куртуа на лавку може посадити.
Ответить
+1
SHN
В чем он топ?!
Ответить
0
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