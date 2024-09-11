Замена Лунину? Реал нацелился на топ-голкипера

«Реал» проявляет конкретный интерес к основному голкиперу «Милана» и сборной Франции Майку Меньяну. Трансфер может состояться летом 2025 года.

Партнеры Меньяна по сборной Франции, Орельен Тчуамени и Килиан Мбаппе, которые выступают за «Реал», активно убеждают 29-летнего вратаря перебраться в Мадрид.

Сам Меняьн готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры. Он хочет выигрывать трофеи, и вероятность делать это с «Реалом» он оценивает гораздо выше, чем в составе «Милана».

Меньян может заменить в «Реале» Андрей Лунина, контракт которого истекает летом 2025 года. Ранее сообщалось о том, что украинец может продолжить карьеру в «Атлетико» Мадрид.