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  4. Лотар МАТТЕУС: «Родри заслуживает Золотой мяч больше, чем Винисиус»
Испания
26 сентября 2024, 16:02 |
79
1

Лотар МАТТЕУС: «Родри заслуживает Золотой мяч больше, чем Винисиус»

Легендарный немец – о борьбе за Золотой мяч-2024

26 сентября 2024, 16:02 |
79
1
Лотар МАТТЕУС: «Родри заслуживает Золотой мяч больше, чем Винисиус»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус

Обладатель Золотого мяча 1990 года Лотар Маттеус считает, что выиграть награду в 2024 году заслужил Родри, а не Винисиус Жуниор:

«Если информация о том, что Винисиус Жуниор выиграет Золотой мяч правдива, это не будет для меня большим сюрпризом.

Так сложилось, что те, кто забивает голы, всегда находятся в центре внимания больше, чем другие. Выиграв Лигу чемпионов и чемпионат Испании, он завоевал с «Реалом» титулы, оправдывающие этот выбор.

Лично я вижу Винисиуса только на третьем месте в рейтинге футболистов этого года.

Для меня Родри заслуживает Золотой мяч больше, чем Винисиус. Он был лидером чемпионов Европы в составе сборной Испании, а также выиграл Премьер-лигу с «Манчестер Сити». Это два титула, которые его команды завоевали именно благодаря его сильным выступлениям. Поэтому для меня он был величайшим игроком года.

Джуд Беллингем для меня на втором месте. Как и Винисиус, он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», а также был одним из лучших игроков на чемпионате Европы. Не в последнюю очередь благодаря его голам Англия дошла до финала против Испании и заняла второе место на Евро. Вот почему мой рейтинг выглядит так: Родри, Беллингем, а затем Винисиус».

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Лотар Маттеус Родри Винисиус Жуниор Золотой мяч
Олег Дидух Источник: Bild
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Saar
А для мене на перших трьох місцях: Мессі🤣🤣🤣🤣 (іронія)
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