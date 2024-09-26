Лотар МАТТЕУС: «Родри заслуживает Золотой мяч больше, чем Винисиус»

Обладатель Золотого мяча 1990 года Лотар Маттеус считает, что выиграть награду в 2024 году заслужил Родри, а не Винисиус Жуниор:

«Если информация о том, что Винисиус Жуниор выиграет Золотой мяч правдива, это не будет для меня большим сюрпризом.

Так сложилось, что те, кто забивает голы, всегда находятся в центре внимания больше, чем другие. Выиграв Лигу чемпионов и чемпионат Испании, он завоевал с «Реалом» титулы, оправдывающие этот выбор.

Лично я вижу Винисиуса только на третьем месте в рейтинге футболистов этого года.

Для меня Родри заслуживает Золотой мяч больше, чем Винисиус. Он был лидером чемпионов Европы в составе сборной Испании, а также выиграл Премьер-лигу с «Манчестер Сити». Это два титула, которые его команды завоевали именно благодаря его сильным выступлениям. Поэтому для меня он был величайшим игроком года.

Джуд Беллингем для меня на втором месте. Как и Винисиус, он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», а также был одним из лучших игроков на чемпионате Европы. Не в последнюю очередь благодаря его голам Англия дошла до финала против Испании и заняла второе место на Евро. Вот почему мой рейтинг выглядит так: Родри, Беллингем, а затем Винисиус».