Два игрока сборной Украины сыграют между собой в полуфинале на турнире ITF
Александр Овчаренко и Алексей Крутых сойдутся на корте на соревнованиях в Италии
Украинские теннисисты Алексей Крутых (№548 АТР) и Александр Овчаренко (№418 АТР) сразятся между собой в полуфинале на грунтовых соревнованиях ITF M25 в Санта Маргерита ди Пула (Италия).
В 1/4 финала Алексей переиграл итальянца Габриэле Пеннафорти (№444 АТР) – 3:6, 6:3, 6:4.
Александр на этой стадии оказался сильнее итальянца Андреа Гуэрьери (№566 АТР) – 6:4, 6:2.
Ранее Крутых и Овчаренко играли между собой один раз, победил Алексей.
Отметим, что Крутых и Овчаренко были в составе сборной Украины на матче Кубка Дэвиса против Израиля.
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