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  4. Два игрока сборной Украины сыграют между собой в полуфинале на турнире ITF
ITF
26 сентября 2024, 15:52 |
218
0

Два игрока сборной Украины сыграют между собой в полуфинале на турнире ITF

Александр Овчаренко и Алексей Крутых сойдутся на корте на соревнованиях в Италии

26 сентября 2024, 15:52 |
218
0
Два игрока сборной Украины сыграют между собой в полуфинале на турнире ITF
ФТУ. Александр Овчаренко

Украинские теннисисты Алексей Крутых (№548 АТР) и Александр Овчаренко (№418 АТР) сразятся между собой в полуфинале на грунтовых соревнованиях ITF M25 в Санта Маргерита ди Пула (Италия).

В 1/4 финала Алексей переиграл итальянца Габриэле Пеннафорти (№444 АТР) – 3:6, 6:3, 6:4.

Александр на этой стадии оказался сильнее итальянца Андреа Гуэрьери (№566 АТР) – 6:4, 6:2.

Ранее Крутых и Овчаренко играли между собой один раз, победил Алексей.

Отметим, что Крутых и Овчаренко были в составе сборной Украины на матче Кубка Дэвиса против Израиля.

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Александр Овчаренко Алексей Крутых ITF Санта-Маргерита-ди-Пула
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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