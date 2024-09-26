Два игрока сборной Украины сыграют между собой в полуфинале на турнире ITF

Украинские теннисисты Алексей Крутых (№548 АТР) и Александр Овчаренко (№418 АТР) сразятся между собой в полуфинале на грунтовых соревнованиях ITF M25 в Санта Маргерита ди Пула (Италия).

В 1/4 финала Алексей переиграл итальянца Габриэле Пеннафорти (№444 АТР) – 3:6, 6:3, 6:4.

Александр на этой стадии оказался сильнее итальянца Андреа Гуэрьери (№566 АТР) – 6:4, 6:2.

Ранее Крутых и Овчаренко играли между собой один раз, победил Алексей.

Отметим, что Крутых и Овчаренко были в составе сборной Украины на матче Кубка Дэвиса против Израиля.