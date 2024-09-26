Сергей КОВАЛЕЦ: «Поражение Динамо? Физиологию не обманешь»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал поражение «Динамо» со счетом 0:3 от «Лацио» в первом туре Лиги Европы:

«Это первый матч. Сами игроки и тренеры говорили, что результат мог бы быть лучше, но командные действия в защите позволили «Лацио» забили трижды в первом тайме.

Динамовцы создавали моменты. Если бы забили до перерыва, то даже при таком счете могла быть интрига. Но все же клуб Серии А сильнее, чем «Динамо». Как и по трансферной стоимости — там вроде 190 миллионов против 80, поэтому в этом плане «Лацио» победил заслуженно. Здесь надо анализировать, есть много информации для тренера. Начиная с игры, заканчивая логистикой и подбором к матчу.

У нас идет война и есть проблемы с логистикой. Даже травма Себальоса — это момент недовосстановления, мышечное повреждение. Когда многие в сидячем положении находятся. Но у меня возник вопрос, что мы могли матч с «Рухом» сыграть, например, во Львове. Чтобы было проще добираться и сделать восстановление во Львове. Такой дискуссионный момент.

Если говорим, что добираемся 19 часов, то над этим надо работать — чтобы было меньше километров и времени. Сейчас нужно снова ехать обратно в Киев. Но идет война — и, возможно, не стоит говорить об этих нюансах, но все равно физиологию не обманешь.

Было заметно, что у игроков нет эмоций и такого азарта. Одно — что «Лацио» сыграл очень хорошо, другое — что игроки были уставшие. Как сказал Ярмоленко, игроки АПЛ не смогли бы сыграть 60 матчей, если бы добирались по 12−15 часов».