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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Поражение Динамо? Физиологию не обманешь»
Лига Европы
26 сентября 2024, 15:26 |
818
3

Сергей КОВАЛЕЦ: «Поражение Динамо? Физиологию не обманешь»

Известный тренер – о матче киевлян против «Лацио»

26 сентября 2024, 15:26 |
818
3
Сергей КОВАЛЕЦ: «Поражение Динамо? Физиологию не обманешь»
dynamo.kiev.ua. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал поражение «Динамо» со счетом 0:3 от «Лацио» в первом туре Лиги Европы:

«Это первый матч. Сами игроки и тренеры говорили, что результат мог бы быть лучше, но командные действия в защите позволили «Лацио» забили трижды в первом тайме.

Динамовцы создавали моменты. Если бы забили до перерыва, то даже при таком счете могла быть интрига. Но все же клуб Серии А сильнее, чем «Динамо». Как и по трансферной стоимости — там вроде 190 миллионов против 80, поэтому в этом плане «Лацио» победил заслуженно. Здесь надо анализировать, есть много информации для тренера. Начиная с игры, заканчивая логистикой и подбором к матчу.

У нас идет война и есть проблемы с логистикой. Даже травма Себальоса — это момент недовосстановления, мышечное повреждение. Когда многие в сидячем положении находятся. Но у меня возник вопрос, что мы могли матч с «Рухом» сыграть, например, во Львове. Чтобы было проще добираться и сделать восстановление во Львове. Такой дискуссионный момент.

Если говорим, что добираемся 19 часов, то над этим надо работать — чтобы было меньше километров и времени. Сейчас нужно снова ехать обратно в Киев. Но идет война — и, возможно, не стоит говорить об этих нюансах, но все равно физиологию не обманешь.

Было заметно, что у игроков нет эмоций и такого азарта. Одно — что «Лацио» сыграл очень хорошо, другое — что игроки были уставшие. Как сказал Ярмоленко, игроки АПЛ не смогли бы сыграть 60 матчей, если бы добирались по 12−15 часов».

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Сергей Ковалец Динамо - Лацио Лига Европы Динамо Киев Лацио
Олег Дидух Источник: Трибуна
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Комментарии 3
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Saar
Логіка : якщо склад дорожче, то переміг заслужено. Розкажи це Порту, який прос..рав!
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+1
Harun Bakircioğlu
Да при чем тут физиология, в Серии А на 580 игроков 380 легионеров, то есть 2 из 3. На доморощенных игроках далеко не уедешь сейчас. Итальянские клубы, даже с низа таблицы имеют возможность перебирать исполнителей со всего мира. Динамо разбавить 5-7 легионерами хотя бы среднего уровня и все было бы гораздо веселее.
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0
Saar
Лаціо не 190 млн., а 232!
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0
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