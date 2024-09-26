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WTA
26 сентября 2024, 15:17 | Обновлено 26 сентября 2024, 15:26
79
0

Чемпионка четырех турниров Grand Slam рассказала о цели на этот сезон

Наоми Осака хочет быть сеяной на Australian Open 2025

26 сентября 2024, 15:17 | Обновлено 26 сентября 2024, 15:26
79
0
Чемпионка четырех турниров Grand Slam рассказала о цели на этот сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака назвала главную цель на конец сезона.

«Для меня азиатская серия полна возможностей. Я всегда хорошо выступаю под конец года и всегда его жду. Особенно учитывая два турнира в Японии – для меня это время найти в себе силы и показать очень хорошие результаты.

Сейчас цель – быть сеяной на Australian Open. Я бы очень этого хотела. Я хотела бы избежать встречи с Каролин Гарсией (улыбается). Да, я просто хочу войти в число сеяных, но я не буду слишком сильно на себя давить. Я просто иду к этому день за днем», – сказала Осака.

Ранее японка начала сотрудничество с тренером Патриком Муратоглу.

Отметим, что Наоми дважды играла с француженкой в первом круге Australian Open – в 2021-м и 2024-м.

Осака выиграла Australian Open дважды (2019, 2021).

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Наоми Осака
Владимир Клепач Источник: ASAP text
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