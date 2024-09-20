Осака попала в основную сетку турнира в Пекине, у нее новый тренер

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака попала в основную сетку турнира WTA 1000 в Пекине и освободила wild card.

Японка прошла в основу напрямую после того, как снялись Каролин Гарсия, Мари Бузкова и Каролин Возняцки.

Осака уже прилетела в Китай вместе со своим новым тренером Патриком Муратоглу. Ранее она завершила сотрудничество с Вимом Фиссеттом.

Соревнования начнутся 25 сентября.