Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Экс-первая ракетка мира прекратила сотрудничество с тренером
WTA
14 сентября 2024, 11:45 | Обновлено 14 сентября 2024, 11:48
345
1

Экс-первая ракетка мира прекратила сотрудничество с тренером

Наоми Осака больше не работает с Вимом Фиссеттом

14 сентября 2024, 11:45 | Обновлено 14 сентября 2024, 11:48
345
1
Экс-первая ракетка мира прекратила сотрудничество с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака на своей странице в Instagram сообщила о прекращении сотрудничества со своим тренером Вимом Фиссеттом.

«Четыре года, два Шлема и много воспоминаний. Спасибо, Вим, что ты был отличным тренером и еще лучшим человеком. Желаю тебе всего самого лучшего», – написала Осака.

Осака работала с Фиссеттом с 2019 по 2022 годы и возобновила сотрудничество в 2024 году после рождения дочери. Под его руководством 26-летняя японка выиграла US Open-2020 и Australian Open-2021.

По информации СМИ, новым тренером Осаки станет экс-тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу.

По теме:
Осака прокомментировала вылет во втором раунде US Open
Известны все пары третьего круга на US Open 2024 у женщин
Наоми Осака – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наоми Осака Патрик Муратоглу
Олег Дидух Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Бокс | 14 сентября 2024, 08:05 1
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе
Леннокс Льюис назвал самого универсального бойца в современном боксе

Легендарный боксер выделил Теренса Кроуфорда

Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бокс | 13 сентября 2024, 11:26 19
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели
Бидному приготовиться. Усик заявил о своей новой политичной цели

Известный украинский боксер хочет стать министром молодежи и спорта

Израиль – Украина – 2:0. Лидера разгромили. Сачко проиграл Цукерману
Теннис | 13.09.2024, 23:05
Израиль – Украина – 2:0. Лидера разгромили. Сачко проиграл Цукерману
Израиль – Украина – 2:0. Лидера разгромили. Сачко проиграл Цукерману
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Футбол | 13.09.2024, 22:56
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Многолетний генеральный директор ушел из Динамо
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Футбол | 14.09.2024, 08:38
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Суперзвезды Реала отреагировали на продление контракта Лунина с галактикос
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vital
Дуже сумнівно що хтось із дівчат після декретної відпустки здатен виграти ще 1 шолом, до тих що були до декрету
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
Магучих рассказала, когда планирует завершить карьеру
12.09.2024, 20:25 3
Другие виды
Экс-игрок сборной оценил шансы Украины в матче против Грузии
Экс-игрок сборной оценил шансы Украины в матче против Грузии
12.09.2024, 11:55 1
Футбол
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
Известно, сколько заработала Магучих за победу в финале Бриллиантовой лиги
13.09.2024, 23:50 4
Другие виды
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
Прибавка. Известно, какая зарплата прописана в новом контракте Лунина
14.09.2024, 07:37 14
Футбол
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
ВИДЕО. Фанат бросил пластиковый стаканчик в Ярмоленко после матча с Чехией
12.09.2024, 14:39 24
Футбол
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
12.09.2024, 16:39 38
Футбол
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
Магучих в третий раз выиграла Бриллиантовую лигу, Геращенко стала третьей
13.09.2024, 22:35 11
Другие виды
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
Где смотреть онлайн финал Бриллиантовой лиги. Магучих, Геращенко, Дорощук
13.09.2024, 19:01 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем