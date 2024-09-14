Экс-первая ракетка мира прекратила сотрудничество с тренером

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака на своей странице в Instagram сообщила о прекращении сотрудничества со своим тренером Вимом Фиссеттом.

«Четыре года, два Шлема и много воспоминаний. Спасибо, Вим, что ты был отличным тренером и еще лучшим человеком. Желаю тебе всего самого лучшего», – написала Осака.

Осака работала с Фиссеттом с 2019 по 2022 годы и возобновила сотрудничество в 2024 году после рождения дочери. Под его руководством 26-летняя японка выиграла US Open-2020 и Australian Open-2021.

По информации СМИ, новым тренером Осаки станет экс-тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу.