Экс-вратарь ПСЖ перешел в клуб из Катара

Катарский клуб «Аль-Гарафа» официально сообщил о подписании испанского голкипера Серхио Рико. 31-летний вратарь перешел на правах свободного агента: его контракт с «ПСЖ» истек в конце прошлого сезона.

Последние полтора года Рико восстанавливался после тяжелых травм, полученных в результате падения с лошади в мае 2023 года. Он в течение длительного времени находился в коме и потерял 20 кг веса.

Рико известен, прежде всего, по выступлениям за «Севилью» в 2014 – 2020 годах. Также защищал цвета «Фулхэма» и «Мальорки». В 2016 году провел один матч за сборную Испании.