Несчастный случай с лошадью. Голкипер ПСЖ попал в реанимацию
У Серхио Рико произошло кровоизлияние в мозг
29-летний испанский голкипер французского клуба «ПСЖ» Серхио Рико попал в реанимацию.
Вратарь проводил время вместе с женой и несколькими друзьями, катаясь на лошадях в деревне Эль Росио в Испании. Во время прогулки лошадь, на которой находился Серхио Рико, столкнулась с другой лошадью, в результате чего кипер упал на землю.
Он получил удар копытом в голову. Как сообщает COPE, состояние Рико «критичиское». Через некоторое время после инцидента у испанца произошло кровоизлияние в мозг.
Серхио Рико является третьим голкипером «ПСЖ». В текущем сезоне он не провел ни одного матча за столичный клуб Франции.
🚨ÚLTIMA HORA | Estado de Sergio Rico.— Tiempo de Juego (@tjcope) May 28, 2023
📻Informa Victor Fernández.
🎙️"La situación de Sergio Rico es muy delicada, está muy grave".
🎙️"Alrededor de las 08.30 de la mañana ha sufrido un accidente cuando iba montado en el caballo en la aldea de El Rocío. Se ha cruzado un coche… pic.twitter.com/VWx55gvaZ9
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