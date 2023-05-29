Несчастный случай с лошадью. Голкипер ПСЖ попал в реанимацию

29-летний испанский голкипер французского клуба «ПСЖ» Серхио Рико попал в реанимацию.

Вратарь проводил время вместе с женой и несколькими друзьями, катаясь на лошадях в деревне Эль Росио в Испании. Во время прогулки лошадь, на которой находился Серхио Рико, столкнулась с другой лошадью, в результате чего кипер упал на землю.

Он получил удар копытом в голову. Как сообщает COPE, состояние Рико «критичиское». Через некоторое время после инцидента у испанца произошло кровоизлияние в мозг.

Серхио Рико является третьим голкипером «ПСЖ». В текущем сезоне он не провел ни одного матча за столичный клуб Франции.