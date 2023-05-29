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Франция
29 мая 2023, 03:33 |
199
0

Несчастный случай с лошадью. Голкипер ПСЖ попал в реанимацию

У Серхио Рико произошло кровоизлияние в мозг

29 мая 2023, 03:33 |
199
0
Несчастный случай с лошадью. Голкипер ПСЖ попал в реанимацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рико

29-летний испанский голкипер французского клуба «ПСЖ» Серхио Рико попал в реанимацию.

Вратарь проводил время вместе с женой и несколькими друзьями, катаясь на лошадях в деревне Эль Росио в Испании. Во время прогулки лошадь, на которой находился Серхио Рико, столкнулась с другой лошадью, в результате чего кипер упал на землю.

Он получил удар копытом в голову. Как сообщает COPE, состояние Рико «критичиское». Через некоторое время после инцидента у испанца произошло кровоизлияние в мозг.

Серхио Рико является третьим голкипером «ПСЖ». В текущем сезоне он не провел ни одного матча за столичный клуб Франции.

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Источник Cope
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