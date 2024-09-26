Стародубцева рассказала о первой победе в основе турнира WTA 1000

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева рассказала о своей первой победе в основной сетке турнира WTA 1000, которая была добыта над немкой Лаурой Зигемунд – 6:4, 7:6(3).

«Это тяжелый матч, как ментально, так и физически. Я уступала 0-3 с начала поединка и не могла найти никакого ритма. Потом, когда она перестала играть так идеально, как она играла в начале, я смогла более менее понять и освоить ее ритм – эти ее резаные удары, этот форхенд, с которого ты не можешь понять прилетит тебе резаный или топ-спин, потому что у нее такая странная хватка на форхэнде, что не видно каким будет удар. Тяжелый был матч, нужно было оставаться очень сфокусированной, как в принципе и всегда (смеется).

Это моя первая победа на тысячнике и очень рада, что обыграла такого хорошего соперника. Я была очень довольна своей победе над Диан Парри в Монастире на WTA 250 полторы недели назад, но это все же WTA 1000 и не то, чтобы я не ожидала, но повторюсь это был очень тяжелый матч и я очень рада, что выиграла.

Помогает ли мне войти в турнир участие в квалификации? Честно говоря, хотелось бы играть полегче, без квалификации (смеется). А так, пока не могу ответить на этот вопрос, так как я практически не играла еще турниры без квалификации, поэтому сложно сравнить», – сказала Стародубцева.

В следующем раунде Юлия сразится против чешки Катерины Синяковой (№37 WTA).