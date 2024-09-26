Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева рассказала о первой победе в основе турнира WTA 1000
WTA
26 сентября 2024, 14:22 |
260
0

Стародубцева рассказала о первой победе в основе турнира WTA 1000

Юлия в непростом матче победила опытную немку Лауру Зигемунд

26 сентября 2024, 14:22 |
260
0
Стародубцева рассказала о первой победе в основе турнира WTA 1000
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева рассказала о своей первой победе в основной сетке турнира WTA 1000, которая была добыта над немкой Лаурой Зигемунд – 6:4, 7:6(3).

«Это тяжелый матч, как ментально, так и физически. Я уступала 0-3 с начала поединка и не могла найти никакого ритма. Потом, когда она перестала играть так идеально, как она играла в начале, я смогла более менее понять и освоить ее ритм – эти ее резаные удары, этот форхенд, с которого ты не можешь понять прилетит тебе резаный или топ-спин, потому что у нее такая странная хватка на форхэнде, что не видно каким будет удар. Тяжелый был матч, нужно было оставаться очень сфокусированной, как в принципе и всегда (смеется).

Это моя первая победа на тысячнике и очень рада, что обыграла такого хорошего соперника. Я была очень довольна своей победе над Диан Парри в Монастире на WTA 250 полторы недели назад, но это все же WTA 1000 и не то, чтобы я не ожидала, но повторюсь это был очень тяжелый матч и я очень рада, что выиграла.

Помогает ли мне войти в турнир участие в квалификации? Честно говоря, хотелось бы играть полегче, без квалификации (смеется). А так, пока не могу ответить на этот вопрос, так как я практически не играла еще турниры без квалификации, поэтому сложно сравнить», – сказала Стародубцева.

В следующем раунде Юлия сразится против чешки Катерины Синяковой (№37 WTA).

По теме:
Юлия Стародубцева – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В Пекине побит рекорд сезона по продолжительности матча в WTA-туре
Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Пекине
Юлия Стародубцева WTA Пекин Лаура Зигемунд
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определилась первая соперница Костюк на турнире в Пекине
Теннис | 25 сентября 2024, 12:59 1
Определилась первая соперница Костюк на турнире в Пекине
Определилась первая соперница Костюк на турнире в Пекине

Марта сразится с американкой украинского происхождения

«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
Футбол | 26 сентября 2024, 04:23 8
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио

Хавбек киевлян высказался о фиаско команды в матче 1-го тура ЛЕ 2024/25 против римлян

Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Футбол | 26.09.2024, 01:09
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
С двумя новичками. Известен состав Динамо на матч Лиги Европы с Лацио
Футбол | 25.09.2024, 20:50
С двумя новичками. Известен состав Динамо на матч Лиги Европы с Лацио
С двумя новичками. Известен состав Динамо на матч Лиги Европы с Лацио
«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
Футбол | 26.09.2024, 12:04
«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
25.09.2024, 08:05
Футбол
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
24.09.2024, 19:57 3
Футбол
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
25.09.2024, 14:02 3
Бокс
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
25.09.2024, 21:46
Футбол
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
25.09.2024, 08:10 4
Бокс
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.09.2024, 07:44 4
Бокс
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
«Я думаю он победит». Майк Тайсон назвал «монстра» современного бокса
25.09.2024, 07:11 1
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
26.09.2024, 04:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем