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Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 15:25 |
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ФЕДЕЦКИЙ: «Хочу выделить маркетинговый ход, как Усик играет за Полесье»

Бывшему футболисту нравится подход к развитию житомирского клуба

26 сентября 2024, 15:25 |
300
0
ФЕДЕЦКИЙ: «Хочу выделить маркетинговый ход, как Усик играет за Полесье»
ФК Полесье. Александр Усик

Известный в прошлом украинский футболист Артем Федецкий в интервью Sport.ua рассказал, почему ему нравится ФК «Полесье» как перспективный бизнес-проект.

«Полесье»? Мне нравится этот проект, его президент. Отдельно хочу выделить маркетинговый ход, как Усик играет за команду. Не надо делать из футбола цирк, но такие моменты должны быть.

У «Полесья» все есть для развития: правильный подход, структура, видение владельца. Если будет больше таких людей, как Буткевич, современных футбольных баз, детско-юношеских академий, создание условий для детей, современных тренеров – это будет только плюс для будущего и развития футбола в Украине, – сказал Федецкий.

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Артем Федецкий Геннадий Буткевич Полесье Житомир
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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