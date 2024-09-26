ФЕДЕЦКИЙ: Клубы должны существовать независимо от прихотей одного человека

Летом с футбольной карты Украины исчез еще один клуб из так называемого «пула Коломойского», речь о «Днепре-1». Артем Федецкий, который играл за ФК «Днепр» в период с 2012 по 2016 год, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, в чем проблема олигархического футбола в Украине, почему ему нравится немецкая система построения футбольных клубов и отметил два украинских клуба, которые нравятся Артему, как перспективные бизнес-проекты.

- Артем, почему, по вашему мнению, Игорь Коломойский обанкротил ФК «Днепр» и СК «Днепр-1»?

- До сих пор не могу понять, зачем он обанкротил тот настоящий «Днепр», а не «Днепр-1». Настоящий «Днепр» с историей и фанатами – это для меня до сих пор оставляет неприятные воспоминания, потому что можно было часть долга оплатить, некоторых игроков продать, некоторых оставить, молодежь например. Начали бы со второй лиги, но была бы и эмблема, история и ультрас, которые были и есть одни из лучших в Украине.

- История повторяется. Коломойский уничтожил уже второй днепровский клуб – «Днепр-1».

- Кроме «Днепра» и «Днепра-1» у Коломойского были: «Кривбасс», «Волынь», «Арсенал» и «Карпаты». И все в свое время исчезали. В период с 2010 по 2013 УПЛ был топ-чемпионатом. К нам приходили легионеры, которые потом играли на самом высоком уровне в Европе.

- Что надо изменить, чтобы такие истории не повторялись?

- Лично мне нравится система в немецком футболе, где клубом руководит группа инвесторов. Кто не хочет больше заниматься футболом – может продать свою долю другому инвестору. А у нас обычно один человек всем руководит и если ему что-то не понравилось, то может сразу закрыть клуб. Тот же самый пример «Ингульца», когда Поворознюк начал шантажировать УПЛ снятием клуба с соревнований из-за недопуска стадиона. Есть правила, все стадионы проверяют перед началом соревнований. Потому что как делает Поворознюк – так не должно быть!

Клубы с историей и фанатами должны существовать независимо от прихотей одного человека, который сегодня платит, а завтра – нет. Футболист должен показывать результат на поле и быть уверенным в завтрашнем дне. Если будет нормальная система в клубе, то будет прогресс и в игре команды, потому что футболисты не будут отвлекаться на финансовые вопросы.

- Немецкая система в Украине прижилась бы?

- В первую очередь должен быть защищен футболист. Должен быть гарантийный платеж от клуба, условно говоря, на сезон в размере годового зарплатного фонда. Премии – это мотивация и это другое. Надо собирать владельцев клубов и разговаривать. Если бы все подошли с достоинством к этому, то система думаю бы заработала. В Германии хорошая картинка, заполненные стадионы. Я там был всего год в небольшом клубе «Дармштадт» и видел, как все работает. Менеджмент, маркетинг, работа с болельщиками – все на самом высоком уровне. Это сначала непросто все строить, но когда эта машина заработает, то дальше уже надо только не мешать.

- В Германии футбольный клуб – это бизнес, а в Украине – игрушка, согласны?

- Для кого-то – игрушка, это правда. Для кого-то, футбол – бизнес. По всей Европе футбол воспринимают как бизнес и коммерцию. Но и в Украине есть удачные примеры, тот же самый «Шахтер», который закупил игроков за 150 миллионов евро, а продали за полмиллиарда – это удачная коммерция. К этому добавляем еще футбольные успехи: кубок УЕФА, многократный чемпион Украины.

Чтобы клуб был бизнесом, то его надо делать с правильными людьми, которые действительно будут заинтересованы в развитии проекта. А не так, как сейчас, когда некоторые клубы имеют средства и возле них начинают разные шуты крутиться, чтобы заработать, своего футболиста загнать и тому подобное.

- Речь о «Полесье»?

- Додумайте сами. Называть клуб не буду. Но раз уж вспомнили о «Полесье», то мне нравится этот проект, его президент. Отдельно хочу выделить маркетинговый ход, как Усик играет за команду. Не надо делать из футбола цирк, но такие моменты должны быть.

У «Полесья» все есть для развития: правильный подход, структура, видение владельца. Если будет больше таких людей, как Буткевич, современных футбольных баз, детско-юношеских академий, создание условий для детей, современных тренеров – это будет только плюс для будущего и развития футбола в Украине, – сказал Федецкий.

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