Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Федецкий дал совет Реброву, как улучшить сборную Украины
Лига наций
11 сентября 2024, 21:06 |
2690
2

Федецкий дал совет Реброву, как улучшить сборную Украины

Бывший капитан считает, что сборной Украины нужны новые люди

11 сентября 2024, 21:06 |
2690
2
Федецкий дал совет Реброву, как улучшить сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Бывший капитан сборной Украины Артем Федецкий рассказал, как главному тренеру Сергею Реброву можно улучшить украинскую команду.

«Возможную Реброву надо как-то перестроить сборную и пригласить новых людей. Надо зажигательных людей, чтобы в сборной была определенная атмосфера. Смотрю, как они сейчас общаются и чего-то не хватает», – сказал Федецкий.

По теме:
«Надоело». Федецкий рассказал, что стоит изменить в игре сборной Украины
Голкипер Вереса сменил гражданство и дебютировал за сборную Молдовы
«Натурализуем Месси и Роналду?» Эксперт высказался об отставке Реброва
сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина Артем Федецкий
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Сейчас буду лечить свои травмы». Свитолина снова досрочно завершила сезон
Теннис | 11 сентября 2024, 15:29 16
«Сейчас буду лечить свои травмы». Свитолина снова досрочно завершила сезон
«Сейчас буду лечить свои травмы». Свитолина снова досрочно завершила сезон

Элина займется восстановлением

Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Футбол | 11 сентября 2024, 00:01 16
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле

Грузины одержали победу со счетом 1:0

Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
Футбол | 11.09.2024, 00:04
Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
Футбол | 11.09.2024, 13:35
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
Футбол | 11.09.2024, 21:25
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
Коноплянки на них не вистачає)
Ответить
+1
GloryUkraine
Що ви ходите кругом та навколо? Кажіть прямо, що звізди зазвіздилися і вважають себе крутішими за всіх і вся. І їх, в першу чергу, треба поставити на місце. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
10.09.2024, 23:41 321
Футбол
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
10.09.2024, 19:04 47
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела поражение в матче с Чехией
11.09.2024, 00:40 28
Футбол
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 8
Футбол
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
10.09.2024, 08:42
Бокс
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
10.09.2024, 16:47 3
Бокс
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
10.09.2024, 00:12 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем