Федецкий рассказал, почему ему нравится система в немецком футболе

Известный в прошлом украинский футболист Артем Федецкий в интервью Sport.ua рассказал, почему ему нравится немецкая система построения футбольных клубов.

- Лично мне нравится система в немецком футболе, где клубом руководит группа инвесторов. Кто не хочет больше заниматься футболом – может продать свою долю другому инвестору.

- Немецкая система в Украине прижилась бы?

- В первую очередь должен быть защищен футболист. Должен быть гарантийный платеж от клуба, условно говоря, на сезон в размере годового зарплатного фонда. Премии – это мотивация и это другое. Надо собирать владельцев клубов и разговаривать. Если бы все подошли с достоинством к этому, то система думаю бы заработала. В Германии хорошая картинка, заполненные стадионы. Я там был всего год в небольшом клубе «Дармштадт» и видел, как все работает. Менеджмент, маркетинг, работа с болельщиками – все на самом высоком уровне. Это сначала непросто все строить, но когда эта машина заработает, то дальше уже надо только не мешать.