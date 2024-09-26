WTA26 сентября 2024, 13:14 |
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Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Пекине
Даяна сразится с представительницей Аргентины, которую она уже обыгрывала
26 сентября 2024, 13:14 |
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Аргентинская теннисистка Надя Подороска (№106 WTA) станет первой соперницей украинки Даяны Ястремской (№35 WTA) на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В стартовом матче основной сетки Подороска переиграла китаянку Рень Юйфей (№500 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов.
Пекин. Первый круг
Надя Подороска (Аргентина) – Рень Юйфей (Китай) – 6:4, 6:2
Ястремская ранее один раз играла против Подороски. В первом круге Уимблдона-2024 украинка добыла победу в очном противостоянии.
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