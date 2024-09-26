Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Пекине

Аргентинская теннисистка Надя Подороска (№106 WTA) станет первой соперницей украинки Даяны Ястремской (№35 WTA) на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В стартовом матче основной сетки Подороска переиграла китаянку Рень Юйфей (№500 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов.

Пекин. Первый круг

Надя Подороска (Аргентина) – Рень Юйфей (Китай) – 6:4, 6:2

Ястремская ранее один раз играла против Подороски. В первом круге Уимблдона-2024 украинка добыла победу в очном противостоянии.