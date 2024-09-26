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  4. Андрей ПОЛУНИН: «Игру с Лацио провалили все защитники и Бражко»
Лига Европы
26 сентября 2024, 13:00 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:01
223
1

Андрей ПОЛУНИН: «Игру с Лацио провалили все защитники и Бражко»

Киевская команда неудачно стартовала в Лиге Европы

26 сентября 2024, 13:00 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:01
223
1
Андрей ПОЛУНИН: «Игру с Лацио провалили все защитники и Бражко»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин эксклюзивно для Sport.ua остановился на уязвимых местах в «Динамо», что помогло его сопернику – «Лацио» – одержать убедительную победу в первом поединке группового раунда Лиги Европы – 3:0:

– Как по мне, провалили игру все защитники и опорник Владимир Бражко, который неудачно действовал на подборах. Кстати, в одном из последних матчей в УПЛ наставник Александр Шовковский уже доверял Бражко место в центре обороны и тогда он сыграл надежно. Возможно, стоило попробовать еще раз, потому что с тем подбором исполнителей, который был вчера в Гамбурге, защита киевлян напоминала некий проходной двор.

Кстати, я бы не стал критиковать за поединок с «Лацио» Андрея Ярмоленко. В той структуре игры, на которой остановил свой выбор Шовковский, он был нужен.

Если брать во внимание статистические данные, то киевляне практически не уступали римлянам, за исключением реализации. А это как раз и является свидетельством разницы в классе. Также бросалось в глаза, что футболисты «Лацио» крепче физически, что помогало им брать верх в единоборствах. Но имеем то, что имеем. Досадные поражения - это также опыт и переоценка ценностей. Потому что после каждой такой чувствительной неудачи цены на динамовцев все больше соответствуют действительности, – рассказал Полунин.

После стартового тура футболисты «Динамо» занимают 36-е место в турнирной таблице Лиги Европы.

Ранее экс-наставник «Динамо» Александр Хацкевич дал оценку поражению киевской команды от «Лацио» в 1-м туре Лиги Европы.

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Андрей Полунин инсайд Динамо - Лацио Лига Европы Динамо Киев Владимир Бражко
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
согласен, разве что к Дубинчаку без особых претензий.
Бражко в опорной зоне сыграл ужасно, и это уже тенденция. Бражко получил много авансов как большой талант, и это справедливо, но его игра как опорника вызывает очень много вопросов. Особенно в ответственных матчах.
Вчера был плюс в том, что он трижды бил издали, и бил хорошо. Проведель классный вратарь и все вытянул, но надо продолжать бить, это плюс. А вот в роли волнореза чужих атак Бражко был ужасен, все время недобегал, неправильно читал, обрезался. Возможно надо его посадить на банку и дать шанс Михайленко.
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