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Лига Европы
26 сентября 2024, 12:48 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:53
96
0

Хавбек Лацио оценил важность для него гола и ассиста против Динамо

Фисайо Деле-Баширу – об игре с киевлянами

26 сентября 2024, 12:48 | Обновлено 26 сентября 2024, 12:53
96
0
Хавбек Лацио оценил важность для него гола и ассиста против Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Фисайо Деле-Баширу

Атакующий полузащитник «Лацио» Фисайо Деле-Баширу поделился эмоциями от победы команды над «Динамо» (3:0) в 1-м туре основного этапа Лиги Европы.

– Первый матч в еврокубках, гол и ассист за три минуты. Какие у вас ощущения?

– Конечно, я счастлив. Перед матчем у меня была уверенность в себе и команде. Я думаю, что сделал свою работу, гол и ассист делают меня еще счастливее.

– Чего может достичь «Лацио» в Лиге Европы?

– Мы играем в этом турнире, чтобы выиграть его, мы двигаемся от матча к матчу. Если мы всегда будем забивать 3 гола, то, в конце концов, выиграем турнир», – заявил Деле-Баширу после матча в комментарии Sky.

Ранее в УЕФА указали, чем «Динамо» может себя подбодрить после 0:3 от «Лацио».

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Динамо Киев Динамо - Лацио
Юрій Остроумов Источник: Tuttomercatoweb
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