Турнир АТР в Вене пропустит его действующий победитель и потеряет 500 очков
В столице Австрии не покажется Янник Синнер
Итальянский теннисист Янник Синнер, который занимает 1-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, не примет участия в турнире категории ATP 500, который с 21 по 27 октября состоится в Вене.
Журналист из Италии Джованни Пелаццо уведомил о том, что неявка теннисиста на турнир обернется для Синнера потерей 500 очков в рейтинге, что, однако, никак не угрожает его пребыванию во главе мирового реестра.
Пропуск турнира в Австрии позволит итальянцу лчше подготовиться к последующим турнирам в Париже, Турине и Малаге.
Напомним, Синнер в 2023 году был победителем турнира в Вене.
Ранее тренер Янника Синнера высказался об успехах итальянца на фоне допинг-скандала.
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