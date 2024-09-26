Турнир АТР в Вене пропустит его действующий победитель и потеряет 500 очков

Итальянский теннисист Янник Синнер, который занимает 1-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, не примет участия в турнире категории ATP 500, который с 21 по 27 октября состоится в Вене.

Журналист из Италии Джованни Пелаццо уведомил о том, что неявка теннисиста на турнир обернется для Синнера потерей 500 очков в рейтинге, что, однако, никак не угрожает его пребыванию во главе мирового реестра.

Пропуск турнира в Австрии позволит итальянцу лчше подготовиться к последующим турнирам в Париже, Турине и Малаге.

Напомним, Синнер в 2023 году был победителем турнира в Вене.

Ранее тренер Янника Синнера высказался об успехах итальянца на фоне допинг-скандала.