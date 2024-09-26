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Испания
26 сентября 2024, 12:44 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:02
231
0

Стало известно, в каком году Анчелотти может завершить карьеру

Главный тренер «Реала» хочет продлить контракт до лета 2027 года

26 сентября 2024, 12:44 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:02
231
0
Стало известно, в каком году Анчелотти может завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти планирует завершить карьеру в королевском клубе, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 65-летний итальянец хочет продлить контракт с клубом до лета 2027 года и по завершению этого рабочего договора закончить с футболом.

Действующее соглашение Анчелотти со «сливочными» действует до лета 2026 года.

Карло Анчелотти во второй раз возглавил «Реал» летом 2021 года и за это время выиграл с клубом 9 трофеев, среди которых 2 Лиги чемпионов.

Недавно Карло Анчелотти установил в Ла Лиге тренерский рекорд всех времен.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу завершение карьеры продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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