Стало известно, в каком году Анчелотти может завершить карьеру

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти планирует завершить карьеру в королевском клубе, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 65-летний итальянец хочет продлить контракт с клубом до лета 2027 года и по завершению этого рабочего договора закончить с футболом.

Действующее соглашение Анчелотти со «сливочными» действует до лета 2026 года.

Карло Анчелотти во второй раз возглавил «Реал» летом 2021 года и за это время выиграл с клубом 9 трофеев, среди которых 2 Лиги чемпионов.

Недавно Карло Анчелотти установил в Ла Лиге тренерский рекорд всех времен.