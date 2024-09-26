Стало известно, в каком году Анчелотти может завершить карьеру
Главный тренер «Реала» хочет продлить контракт до лета 2027 года
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти планирует завершить карьеру в королевском клубе, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, 65-летний итальянец хочет продлить контракт с клубом до лета 2027 года и по завершению этого рабочего договора закончить с футболом.
Действующее соглашение Анчелотти со «сливочными» действует до лета 2026 года.
Карло Анчелотти во второй раз возглавил «Реал» летом 2021 года и за это время выиграл с клубом 9 трофеев, среди которых 2 Лиги чемпионов.
Недавно Карло Анчелотти установил в Ла Лиге тренерский рекорд всех времен.
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