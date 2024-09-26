«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
Бывший главный тренер киевлян раскритиковал Тараса Михавко и Александра Тымчика
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал защиту столичного клуба за разгром в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 против римского «Лацио» (0:3):
«О защите я уже говорил – этой пацанве надо снова иди в школу, а не в Лиге Европы играть! Три мяча «Лацио» нам забило через дыру в центре защиты, где играл этот мальчик Михавко. Где он был? Справа у нас играет Тимчик, уже не пацан, а на его фланге проходной двор. От игрока команды-соперника он играет на расстоянии в 5 метров. Да это п****ц! Ты же должен играть плотно один в один, не дать ему продохнуть!
Я очень извиняюсь за резкие слова, но я так говорю, потому что сильно переживаю за «Динамо», за Шовковского. С этими игроками нужно очень много заниматься. В нашем чемпионате они что-то могут показать, потому что и другие команды никакие, а в Европе нам ничего не светит. К сожалению».
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