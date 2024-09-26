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  4. «Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
Лига Европы
26 сентября 2024, 12:04 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:08
2657
4

«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо

Бывший главный тренер киевлян раскритиковал Тараса Михавко и Александра Тымчика

26 сентября 2024, 12:04 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:08
2657
4
«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал защиту столичного клуба за разгром в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 против римского «Лацио» (0:3):

«О защите я уже говорил – этой пацанве надо снова иди в школу, а не в Лиге Европы играть! Три мяча «Лацио» нам забило через дыру в центре защиты, где играл этот мальчик Михавко. Где он был? Справа у нас играет Тимчик, уже не пацан, а на его фланге проходной двор. От игрока команды-соперника он играет на расстоянии в 5 метров. Да это п****ц! Ты же должен играть плотно один в один, не дать ему продохнуть!

Я очень извиняюсь за резкие слова, но я так говорю, потому что сильно переживаю за «Динамо», за Шовковского. С этими игроками нужно очень много заниматься. В нашем чемпионате они что-то могут показать, потому что и другие команды никакие, а в Европе нам ничего не светит. К сожалению».

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Динамо Киев Лига Европы Йожеф Сабо Динамо - Лацио Лацио Тарас Михавко Александр Тымчик
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Nick.Grabowski
На бетоні квіти не розквітають.
В токсичній та гнилій (лицемірній) атмосфері навіть рослини в'януть та засихають. 
Гравці - це наслідок, а не проблема. 
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+3
u6464u
на жаль це так , вчора ми побачили дійсний рівень гравців , він ніякий , це журналісти та прихвостні  футбольних олігархів можуть розповідати  які у нас круті футболісти , а на виході пшик, і це все їхня вина , система дала величезний збій .
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+1
putin khuylo stop the war
Европа - это уровень футболистов Динамо и Шахтера. После сыгранных матчей видим, что многие футболисты всего лишь уровня УПЛ. Не буду сейчас сравнивать соперников наших топовых клубов. Это все-таки не Бавария, Ман.сити, Ливерпуль или ПСЖ с Реалом
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0
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