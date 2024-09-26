Как у Мбаппе. Спортврач назвал минимальный срок восстановления Себальоса

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о травме колумбийского защитника киевского «Динамо» Брайана Себальоса, которую игрок получил в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 против римского «Лацио» (0:3):

«У Себальоса травма задней поверхности бедра. Типичный механизм – надрыв мышцы на фоне спринта и ускорения + изменение вектора движения.

Как минимум, вылет на 3 недели. Нужно делать МРТ как можно скорее, что позволит точно установить диагноз, классифицировать травму по международным протоколам и спрогнозировать срок восстановления.

Наименьшее, что может ожидать защитника – это 3 недели. У того же Мбаппе сообщили такую же историю – «задняя» и аут на 3 недели».