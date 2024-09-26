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Лига Европы
26 сентября 2024, 11:47 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:52
785
0

Как у Мбаппе. Спортврач назвал минимальный срок восстановления Себальоса

Дмитрий Бабелюк считает, что защитник «Динамо» в лучшем случае пропустит 3 недели

26 сентября 2024, 11:47 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:52
785
0
Как у Мбаппе. Спортврач назвал минимальный срок восстановления Себальоса
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Себальос

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о травме колумбийского защитника киевского «Динамо» Брайана Себальоса, которую игрок получил в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 против римского «Лацио» (0:3):

«У Себальоса травма задней поверхности бедра. Типичный механизм – надрыв мышцы на фоне спринта и ускорения + изменение вектора движения.

Как минимум, вылет на 3 недели. Нужно делать МРТ как можно скорее, что позволит точно установить диагноз, классифицировать травму по международным протоколам и спрогнозировать срок восстановления.

Наименьшее, что может ожидать защитника – это 3 недели. У того же Мбаппе сообщили такую же историю – «задняя» и аут на 3 недели».

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Дмитрий Бабелюк Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио Брайан Себальос травма травма бедра
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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