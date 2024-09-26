Хацкевич нашел виновных в первом пропущенном голе Динамо в игре с Лацио

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич нашел виновных в первом пропущенном голе «бело-синих» в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 против римского «Лацио» (0:3):

«Первый мяч был пропущен через центральную зону. Себальйос не успел, Тымчик не подстраховал, но с моей точки зрения стоит обратить внимание на то, что в этом эпизоде довольно пассивно сыграл Бражко.

Себальйоса по этой игре нельзя оценивать, потому что в моменте с первым голом он исправлял пассивные действия Володи. Опять же, там была целая цепочка ошибок или, если угодно, недоработки».