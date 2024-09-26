Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хацкевич нашел виновных в первом пропущенном голе Динамо в игре с Лацио
Лига Европы
26 сентября 2024, 11:27 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:32
547
1

Хацкевич нашел виновных в первом пропущенном голе Динамо в игре с Лацио

Александр отметил пассивность Владимира Бражко

26 сентября 2024, 11:27 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:32
547
1
Хацкевич нашел виновных в первом пропущенном голе Динамо в игре с Лацио
УАФ. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич нашел виновных в первом пропущенном голе «бело-синих» в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 против римского «Лацио» (0:3):

«Первый мяч был пропущен через центральную зону. Себальйос не успел, Тымчик не подстраховал, но с моей точки зрения стоит обратить внимание на то, что в этом эпизоде довольно пассивно сыграл Бражко.

Себальйоса по этой игре нельзя оценивать, потому что в моменте с первым голом он исправлял пассивные действия Володи. Опять же, там была целая цепочка ошибок или, если угодно, недоработки».

По теме:
Хацкевич пояснил, что было не так с Ванатом, который не забил Лацио
«Н***я за него не дадут!» Сабо жестко раскритиковал главную звезду Динамо
Вы видите проблемы, я же не вижу возможности
Александр Хацкевич Брайан Себальос Александр Тымчик Владимир Бражко Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
Футбол | 26 сентября 2024, 10:19 0
Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024

Диогу Кошта может продолжить карьеру в Ла Лиге, если немец не восстановит форму после травмы

С двумя новичками. Известен состав Динамо на матч Лиги Европы с Лацио
Футбол | 25 сентября 2024, 20:50 30
С двумя новичками. Известен состав Динамо на матч Лиги Европы с Лацио
С двумя новичками. Известен состав Динамо на матч Лиги Европы с Лацио

Поединок начнется в 22:00 по Киеву

Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Футбол | 25.09.2024, 21:46
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
Футзал | 25.09.2024, 20:23
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
Итоги первого дня Лиги Европы. Динамо – на последнем месте в таблице
Футбол | 26.09.2024, 06:23
Итоги первого дня Лиги Европы. Динамо – на последнем месте в таблице
Итоги первого дня Лиги Европы. Динамо – на последнем месте в таблице
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Demid Romanchikov
Бражко тоже сдал по сравнению со второй половиной прошлого сезона..Это беда,что наши топ клубы маринуют пацанов..Эта цель продать за все деньги мира губит им карьеры... Можно продавать чаще не в самые топ клубы.. Включать в пункт % от дальнейших продаж... Пример Мидтюланда и Довбика..Так и развитие будет игрока..А так регресс 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
24.09.2024, 12:37 10
Футбол
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
24.09.2024, 19:28 30
Футзал
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.09.2024, 07:44 4
Бокс
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
24.09.2024, 19:57 3
Футбол
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
24.09.2024, 08:17 3
Бокс
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
Самый дорогой голкипер в истории играет за Борнмут. Как так получилось?
24.09.2024, 15:12 3
Футбол
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
25.09.2024, 23:52 304
Футбол
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
24.09.2024, 19:50
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем