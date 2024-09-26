«Н***я за него не дадут!» Сабо жестко раскритиковал главную звезду Динамо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал полузащитника «бело-синих» Николая Шапаренко за игру в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 против римского «Лацио» (0:3):

«Давно известная футбольная истина: покажите мне вашу среднюю линию и я скажу, какая у вас команда. А что в «Динамо»? Нет у нас нормальных полузащитников. Нет!

Шапаренко бегает, из него уже слепили непонятно кого... Журналисты сделали из него звезду! До небес их возвеличили. А что мы видим? Ну, обрисованные обе руки. Пусть еще татуировку себе на шее или лбу сделает! Понаписали, что за него там миллионы дадут. Н***я за него не дадут! За что?»