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  4. «Н***я за него не дадут!» Сабо жестко раскритиковал главную звезду Динамо
Лига Европы
26 сентября 2024, 11:33 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:55
3465
3

«Н***я за него не дадут!» Сабо жестко раскритиковал главную звезду Динамо

Бывший главный тренер киевлян не удовлетворен игрой Николая Шапаренко

26 сентября 2024, 11:33 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:55
3465
3
«Н***я за него не дадут!» Сабо жестко раскритиковал главную звезду Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал полузащитника «бело-синих» Николая Шапаренко за игру в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 против римского «Лацио» (0:3):

«Давно известная футбольная истина: покажите мне вашу среднюю линию и я скажу, какая у вас команда. А что в «Динамо»? Нет у нас нормальных полузащитников. Нет!

Шапаренко бегает, из него уже слепили непонятно кого... Журналисты сделали из него звезду! До небес их возвеличили. А что мы видим? Ну, обрисованные обе руки. Пусть еще татуировку себе на шее или лбу сделает! Понаписали, что за него там миллионы дадут. Н***я за него не дадут! За что?»

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио Николай Шапаренко Йожеф Сабо
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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potemkin78
все кто был на евро сильно сдали что в Шахтёре что в Динамо
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+2
Tka4enko_855
Нічого і добавить. Все по ділу
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+2
Bohum
Я думаю що Динамо вдержить цю позицію.Такі гравці на чолі з Ярмоленко та ще з кількома ходунами на це спроможні.
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+1
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