«Динамо никакое...» Сабо высказался о фиаско киевлян в Лиге Европы

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал разгромное поражение от римского «Лацио» (0:3) в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25:

«Когда счет стал 0:3, то у меня уже не выдержали нервы, я выключил телевизор. Потом немножко отошел и все же досмотрел игру до конца. Как раз увидел, как выгнали Брагару с поля, показав ему прямую красную карточку. Да, фол был, но почему в концовке игры за идентичное нарушение, почти как под копирку, тот наступил на голеностоп и этот на голеностоп, Романьоли получил желтую? Немного странное судейство было, мне не понравилось, но не в действиях рефери главная причина поражения.

Шовковский сейчас должен понять - с этими мальчиками он в Европе далеко не уйдет. «Динамо» никакое... Результат закономерен. Что показало «Динамо»? Ну, держали мяч временами, но где? На своей половине поля! И толку? У «Лацио» значительно лучше, практически идеальная, реализация. А наши усилия пропали даром, хотя моменты были - вот что обидно!»