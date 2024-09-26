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  4. «Динамо никакое...» Сабо высказался о фиаско киевлян в Лиге Европы
Лига Европы
26 сентября 2024, 11:09 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:10
841
2

«Динамо никакое...» Сабо высказался о фиаско киевлян в Лиге Европы

Бывший главный тренер «бело-синих» считает результат закономерным

26 сентября 2024, 11:09 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:10
841
2
«Динамо никакое...» Сабо высказался о фиаско киевлян в Лиге Европы
ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал разгромное поражение от римского «Лацио» (0:3) в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25:

«Когда счет стал 0:3, то у меня уже не выдержали нервы, я выключил телевизор. Потом немножко отошел и все же досмотрел игру до конца. Как раз увидел, как выгнали Брагару с поля, показав ему прямую красную карточку. Да, фол был, но почему в концовке игры за идентичное нарушение, почти как под копирку, тот наступил на голеностоп и этот на голеностоп, Романьоли получил желтую? Немного странное судейство было, мне не понравилось, но не в действиях рефери главная причина поражения.

Шовковский сейчас должен понять - с этими мальчиками он в Европе далеко не уйдет. «Динамо» никакое... Результат закономерен. Что показало «Динамо»? Ну, держали мяч временами, но где? На своей половине поля! И толку? У «Лацио» значительно лучше, практически идеальная, реализация. А наши усилия пропали даром, хотя моменты были - вот что обидно!»

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Вы видите проблемы, я же не вижу возможности
Йожеф Сабо Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Saar
Романьолі наступив на гомілкостоп, але перед цим ударив по м'ячу, вже по інерції в'їхав.   А Брагару просто наступив на Дзаканью!
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+1
DK1961
"никакое Динамо" и "моменты были" как то не очень стыкуется. А вообще ничего страшного не произошло, за исключением первых 25 минут вполне нормально играли. С защитой беда, нападение не реализует моменты, ну что поделаешь. Посмотрим что дальше будет
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-1
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