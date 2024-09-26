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26 сентября 2024, 10:46 | Обновлено 26 сентября 2024, 10:56
233
0

Егор ЦИКАЛО: «На тренировке я отрабатывал похожий удар»

Украинец открыл счет своим голам в Чехии

26 сентября 2024, 10:46 | Обновлено 26 сентября 2024, 10:56
233
0
Егор ЦИКАЛО: «На тренировке я отрабатывал похожий удар»
ФК Теплице. Егор Цикало

Украинский защитник чешского клуба «Теплице» Егор Цикало поделился впечатлениями от своего первого гола в высшей лиге чемпионата Чехии и за клуб, цвета которого он защищает с января прошлого года.

– Что чувствуешь после забития дебютного гола за команду?

– Я очень этого хотел, поэтому очень рад. Тем более, удалось забить именно так.

– Готовился к такому удару на тренировках, или это был случайный момент во время игры?

– Именно на предигровой тренировке я отрабатывал похожий удар, и когда я забивал, ребята смеялись, что завтра забью, получилось это и в игре.

– Как команда отреагировала на твой гол?

– Все поздравили. В команде меня называют Шева, поэтому после игры все говорили что теперь действительно Шевченко :)

– Как оцениваешь свои отношения с одноклубниками?

– Я себя чувствую очень комфортно. Язык для меня уже как родной, что очень важно, когда ты играешь за границей. И что еще не маловажно, что ребята меня воспринимают как своего, поэтому могу с уверенностью сказать, что отношение в команде хорошее.

– Считаешь этот гол важным шагом в своей адаптации в чешском чемпионате?

– Любому футболисту голы помогают себя чувствовать увереннее, я не исключение

– Как оцениваешь уровень игры в чешском чемпионате по сравнению с тем, где ты играл раньше?

– Чешский футбол известен своей жесткостью в единоборствах, что отличает эту лигу от всех остальных, поэтому здесь ты должен быть не только техническим игроком, а и сильным.

– Что было самым трудным в процессе адаптации?

– В начале единственным барьером был язык, но как только он был сломлен, то адаптация пошла быстрее, за что спасибо ребятам и тренерам в команде.

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чемпионат Чехии по футболу инсайд Теплице
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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