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26 сентября 2024, 10:15 | Обновлено 26 сентября 2024, 10:38
522
0

Эффектно в девятку. Украинец суперударом открыл счет своим голам в Чехии

Егор Цикало отличился за «Теплице»

26 сентября 2024, 10:15 | Обновлено 26 сентября 2024, 10:38
522
0
Эффектно в девятку. Украинец суперударом открыл счет своим голам в Чехии
ФК Теплице. Егор Цикало (справа)

В матче 9-го тура чемпионата Чехии между «Теплице» и «Баником» голом отметился 23-летний украинский защитник Егор Цикало.

В компенсированное время встречи ему удался отменный уда из-за пределом штрафной точно в девятку ворот «Баника».

Гол Цикало, который стал для него первым в чемпионате Чехии и за «Теплице», не помог команде украинца добиться победы – 2:3.

Как известно, Егор Цикало присоединился к «Теплице» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне на счету украинца 5 матчей.

Напомним, ранее Егор Цикало дал странное интервью чешским СМИ, после чего обращался в редакцию Sport.ua с письмом-опровержением.

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чемпионат Чехии по футболу Теплице
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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