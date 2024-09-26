Эффектно в девятку. Украинец суперударом открыл счет своим голам в Чехии
Егор Цикало отличился за «Теплице»
В матче 9-го тура чемпионата Чехии между «Теплице» и «Баником» голом отметился 23-летний украинский защитник Егор Цикало.
В компенсированное время встречи ему удался отменный уда из-за пределом штрафной точно в девятку ворот «Баника».
Гол Цикало, который стал для него первым в чемпионате Чехии и за «Теплице», не помог команде украинца добиться победы – 2:3.
Как известно, Егор Цикало присоединился к «Теплице» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне на счету украинца 5 матчей.
Напомним, ранее Егор Цикало дал странное интервью чешским СМИ, после чего обращался в редакцию Sport.ua с письмом-опровержением.
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