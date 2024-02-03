Украинский хавбек Теплице: «Из меня сделали козла отпущения»

Украинский футболист «Теплице» Егор Цикало обратился в редакцию Sport.ua с письмом-опровержением интервью чешскому изданию Bez Frazi, некоторые цитаты из которого недавно были опубликованы на нашем портале.

Приводим письмо Егора.

«Многие мои друзья и знакомые написали мне, что я намолол лишнего.

Мои родители вчера узнали об этой статье через знакомых.

Для меня эта статья является позорной и ложной, я не должен оправдываться, потому что нет даже оснований для этого, Но я не буду молчать, потому что молчание это означает согласиться с тем, в чем меня обвиняют.

Я никогда не говорил этой фразы:

«Нормальные украинцы не имеют проблем с русскими, как и нормальные русские не имеют проблем с украинцами. Оба народа живут вместе, между ними много браков».

Как и никогда не дискутировал о политике, 7 президентах и так далее.

Возможно, ошибкой было согласиться на интервью, не идеально зная язык и их истинные намерения и посыл, это был мой первый опыт со СМИ, Bezfrazi - это о жизни известных чешских спортсменов, я считал, что это интервью поможет мне как спортсмену и привлечет внимание к проблемам украинцев связанных с полномасштабным вторжением агрессора на Украину, знал, что Чехия – одна из тех, кто больше всего помогает Украине.

Чешские СМИ объяснили мне, что это будет история простого украинского парня спортсмена, который в то время я играл в 4 футбольной лиге Чехии. Мне задавали вопросы исключительно о моих ощущениях, и мою семью, которая из Бахмута, и я, как никто понимал, что война началась в 2014 году и россия – это агрессор. Моя позиция четкая уже давно, как и отношение.

Я рассказывал о своих внутренних ощущениях до и после вторжения, и о своем непонимании, как может «братский» народ, с которым было столько взаимосвязей, пойти войной? Меня спрашивали, были ли в тренировочном лагере представители страны-агрессора, и как они отреагировали на вторжение их страны в Украину. Я ответил, что при контакте с ними им нечего было сказать, что они испытывали страх. Но чешское медиа это перекрутило и написало по-своему.

Спорт - это всегда борьба за место, за уважение, особенно это сложно для иностранцев, и особенно это важно сейчас - поднимать уважение к украинцам и Украине. В команде сейчас имею небольшую зарплату. Из того что есть, должен платить за жилье и рекомендованные блюда, чтобы удерживать себя в спортивном тонусе. Без помощи от неравнодушных украинцев не реально было бы существовать, как спортсмен, а еще я стараюсь успевать помогать Украине в благотворительных проектах.

У меня не было времени и финансов заниматься реакцией на эту статью. А потом я вообще о ней не вспоминал и забыл. Я не понимаю, почему через 2 года (подчеркиваю, что статье в чешском издании два года!), с мертвой, никому не нужной, наполовину правдивой статьи, с 15-ти страниц выдернули хайповые фразы, да еще которые мне не принадлежат, и сделали из меня козла отпущения. Я не согласен, потому что это неправда. Почему вы печатаете этот бред даже без попыток связаться со мной и осуждаете меня без всяких моих объяснений? Готов к любому интервью. И надеюсь на справедливость.

Спасибо многим людям, которые в это не поверили, потому что за два года с ними сделано много благотворительных проектов и волонтерской деятельности. Они все одного мнения, что, во-первых, меня использовали, а во-вторых, это какая-то «заказуха».

Этот случай для меня стал хорошим уроком, но наиболее обидным и непонятным для меня является тот момент, что даже в такое нелегкое для нашей страны время люди пытаются хайповать и повышать свой рейтинг за счет грязных и ложных статей. Но в дальнейшем буду более избирательным в общении с журналистами, чтобы потом не пришлось что-то кому-то доказывать. Лучше сосредоточиться на футболе.

А моя позиция всегда была и есть единственной, и моя мечта остается неизменной: «Однажды надеть футболку сборной Украины».

Слава Украине! Слава ВСУ!», – написал Егор Цикало.