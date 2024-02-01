Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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01 февраля 2024, 18:49 | Обновлено 01 февраля 2024, 19:26
1871
9

Воспитанник Колоса: Нормальные украинцы не испытывают проблем с россиянами

Егор Цикало в позорном интервью чешскому СМИ рассказал о дружбе с россиянами

01 февраля 2024, 18:49 | Обновлено 01 февраля 2024, 19:26
1871
9
Воспитанник Колоса: Нормальные украинцы не испытывают проблем с россиянами
bezfrazi. Егор Цикало

Украинский полузащитник чешского «Теплице» Егор Цикало в позорном интервью чешскому СМИ рассказал о дружбе с россиянами.

«Украине можно больше всего помочь, если весь мир, в том числе люди в россии, узнают, что там на самом деле происходит. Это не борьба с террористами. Это трагедия, которую больше всего переживают обычные люди.

У меня есть друзья среди россиян. Я знаю пару ребят в Праге, Никиту, который из питера, и Илью из владимира. Мы увиделись в первый же день конфликта и вообще не говорили на эту тему. Мы не знали, как об этом говорить. Нормальные украинцы не имеют проблем с русскими, как и нормальные русские не имеют проблем с украинцами. Оба народа живут вместе, между ними много браков. Мой отец тоже работал в москве в молодости, тогда еще музыкантом, и у него до сих пор там есть друзья, которые позвонили ему в первый день войны. Они сказали, что если нам в чем-то нужна будет помощь, они обязательно попытаются помочь. Мы знаем, что это не война между нашими народами, почти у каждого есть родственник по ту сторону границы. Нам безразлично, что кому-то интересно.

Почему российская армия средь бела дня обстреливает жилой дом? Почему улицы полны обломков и израсходованных боеприпасов? Почему моя семья и сотни тысяч других украинцев должны были бежать к границам Евросоюза? Почему другие оставались запертыми в подвалах и убежищах, боясь того, что принесет следующая ночь?

Я не разбираюсь в политике. Я не могу объяснить, почему идет война, с чего она началась. Я лишь знаю, что за мою жизнь в Украине сменилось 7 президентов. Кто бы ни был у власти, пытался продвигать свои интересы. Все сделали все. Кто-то больше строил, кто-то больше вооружал, кто-то больше воровал. Кто-то больше ориентировался на россию, кто-то на Запад. За каждым политиком стоял бизнесмен, все они были связаны с деньгами и влиянием. Я понятия не имею, что они задумали. Я просто живу.

Но я могу сказать, что моя жизнь в моей стране была хорошей, даже если она была скромной. Один из моих самых первых случаев, который я помню, это когда мой папа пришел с работы и сказал, что у него есть подарок для меня и моего брата, который мы получим, когда съедим всю еду. Я думал, что он собирается дать мне игрушку, но вместо этого я получил банан. Он воспринял это как что-то лишнее, и это воспоминание помогает мне. Благодаря этому я неоднократно осознавал, что даже что-то маленькое может сделать человека очень счастливым. Это также показывает, какая Украина. Возможно, где-то и лучше, но для меня Киев всегда будет родным, потому что он красивый, как и вся страна. Несмотря на то, что война угрожает уничтожить ее, простые люди будут любить ее и всегда иметь с ней крепкие отношения».

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Комментарии 9
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Андрей Залищук
ще один підарас недорозвинений, в топку його
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+13
micha(ZAKARPATTJA)
В мене теж є близькі родичі в Московії, і всі вони напічкані пропагандою, і впевнені, що Путін нас асвабаждает.
   Є звісно одиниці і тих які проти війни там, але щось цей тіп підозріло це все преподносить.
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+8
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Boodya
Я щось так думаю, що мова оригіналу не українська
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+2
Игорь Климов
Где то он и прав. В россии то же есть люди которые против этой войны, в том числе и много знаменитостей,которые уехали из страны и поддерживают Украину по всему миру,делая больше для нашей страны чем все диванные эксперты вместе взятые. Война это трагедия , которая рано или поздно закончится , те кто её начал помрут,надеюсь скоро и люди будут жить дальше как и после WW2
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-12
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