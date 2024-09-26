26 сентября в 21:15 по киевскому времени пройдет ответный матч 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

шотландский «Селтик» и «Ворскла» Полтава встретятся на арене Эксельсиор в Глазго.

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По договоренности команд – оба матча проходят в Глазго. В первом поединке 22 сентября победил Селтик (1:0).

В первом раунде Ворскла разгромила латвийский клуб СФК Рига со счетом 5:0, а затем обыграла венгерский Ференцварош (2:0).

Селтик – Ворскла. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию поединка проводит телеканал XSport.