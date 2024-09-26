Селтик – Ворскла. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 26 сентября в 21:15 ответный матч 2-го раунда квалификации женской ЛЧ
26 сентября в 21:15 по киевскому времени пройдет ответный матч 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.
шотландский «Селтик» и «Ворскла» Полтава встретятся на арене Эксельсиор в Глазго.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По договоренности команд – оба матча проходят в Глазго. В первом поединке 22 сентября победил Селтик (1:0).
В первом раунде Ворскла разгромила латвийский клуб СФК Рига со счетом 5:0, а затем обыграла венгерский Ференцварош (2:0).
Селтик – Ворскла. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию поединка проводит телеканал XSport.
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