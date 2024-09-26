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Испания
26 сентября 2024, 02:49 | Обновлено 26 сентября 2024, 02:51
198
1

Стала известна оценка Цыганкова за ничейный матч Жироны в Ла Лиге 2024/25

25 сентября красно-белые расписали мировую с Райо Вальекано в 7-м туре (0:0)

26 сентября 2024, 02:49 | Обновлено 26 сентября 2024, 02:51
198
1
Стала известна оценка Цыганкова за ничейный матч Жироны в Ла Лиге 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

25 сентября прошел матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Райо Вальекано.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут на поле, получив на 20-й желтую карточку.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.

Лучшим игроком матча был признан левый защитник Жироны Мигель Гутьеррас (7.6).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Райо Вальекано (0:0)

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Жирона Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу WhoScored оценки Виктор Цыганков Мигель Гутьеррес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Циганков так грати став за Жирону, що або: йому 40 років і він хакінчує кар'єру, або в кармані вже носить контракт якогось Реала, Інтера чи МС
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