Стала известна оценка Цыганкова за ничейный матч Жироны в Ла Лиге 2024/25

25 сентября прошел матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Райо Вальекано.

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Поединок состоялся на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут на поле, получив на 20-й желтую карточку.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.

Лучшим игроком матча был признан левый защитник Жироны Мигель Гутьеррас (7.6).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Райо Вальекано (0:0)