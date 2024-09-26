Стала известна оценка Цыганкова за ничейный матч Жироны в Ла Лиге 2024/25
25 сентября красно-белые расписали мировую с Райо Вальекано в 7-м туре (0:0)
25 сентября прошел матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Райо Вальекано.
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Поединок состоялся на стадионе Монтиливи. Игра завершилась со счетом 0:0.
Украинский футболист каталонского клуба Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут на поле, получив на 20-й желтую карточку.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.
Лучшим игроком матча был признан левый защитник Жироны Мигель Гутьеррас (7.6).
Оценки WhoScored за матч Жирона – Райо Вальекано (0:0)
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