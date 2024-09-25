Чезена минимально обыграла Пизу. Определен соперник Аталанты в 1/8 финала

25 сентября в 17:00 состоялся матч 1/16 финала кубка Италии между «Пизой» и «Чезеной».

Игра прошла на «Арене Гарибальди», Пиза.

Гости открыли счет на 54-й минуте.«Пиза» не смогла ответить забитым голом.

Оба клуба являются представителями Серии В. «Чезена» на данный момент занимает 10-е место, а «Пиза» лидирует, с отрывом в 4 очка.

«Чезена» встретится с «Аталантой» в рамках 1/8 финала кубка Италии 4 декабря в 19:00.

Кубок Италии. 1/16 финала. 25 сентября

Пиза – Чезена – 0:1

Гол: Челия, 54

Пиза: Андраде, Калабрези, Рус, (Морео, 76), Беруатто, (Бонфати Д, 46), Туре, (Бонфати Н, 62), Гейгольт, Евшенак, (Виньято, 62), Ангори, Арена, Млакар, (Абильдгорд , 23), Линд

Чезена: Клинсманн, Пьячентини, Престиа, Пьераччини, (Мангравити, 46), Адамо, (Чиофи, 73), Франческони, Мендичино, (Граеш, 66), Челия, (Доннарумма, 77), Антонуччи, Тавшан, ван Гойдонк, (Шпенди, 66)

Предупреждения: Линд, 36, Калабрези, 51, Бонфати, 57 – Пьераччини, 10, Адамо, 44, Мендичино, 65, Чиофи, 80