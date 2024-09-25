Ножи, молотки, дубинка. У фанатов Лацио изъяли оружие перед матчем с Динамо
Около 60 болельщикам запретили вход на Фолькспаркштадион сегодня, 25 сентября
Группе из примерно 60 болельщиков «Лацио» запретили посещать матч Лиги Европы против киевского «Динамо» в четверг после того, как немецкая полиция конфисковала у них оружие.
Власти Гамбурга заявили, что группа итальянских болельщиков попыталась скрыться от полицейских на центральной площади города, после чего была остановлена и обыскана полицией по борьбе с беспорядками.
Полиция сообщает, что среди обнаруженных и конфискованных предметов были пять ножей, шесть молотков для выбивания мяса, две деревянные палки, дубинка, разводной ключ и шампур.
В заявлении пресс-служба Лацио подтвердила, что группа фанатов была задержана полицией и им было запрещено посещать стадион Фолькспаркштадион, но арестов произведено не было.
«Вчера вечером перед матчем сотрудники полиции проверили группу подозреваемых итальянских футбольных фанатов и изъяли холодное и колющее оружие, а также другие опасные предметы.
В целях предотвращения нарушений общественной безопасности и порядка все проверенные лица были взяты под стражу после завершения проверки сегодня утром. Мужчинам также было запрещено оставаться на стадионе Фолькспаркштадиони в его непосредственной близости сегодня вечером», — говорится в заявлении полиции Гамбурга.
25 сентября Динамо сыграет против Лацио в 1-м туре Лиги Европы 2024/25. Поединок пройдет в Гамбурге, Германия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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