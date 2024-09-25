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  4. Ножи, молотки, дубинка. У фанатов Лацио изъяли оружие перед матчем с Динамо
Лига Европы
25 сентября 2024, 20:38 |
1092
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Ножи, молотки, дубинка. У фанатов Лацио изъяли оружие перед матчем с Динамо

Около 60 болельщикам запретили вход на Фолькспаркштадион сегодня, 25 сентября

25 сентября 2024, 20:38 |
1092
1
Ножи, молотки, дубинка. У фанатов Лацио изъяли оружие перед матчем с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Группе из примерно 60 болельщиков «Лацио» запретили посещать матч Лиги Европы против киевского «Динамо» в четверг после того, как немецкая полиция конфисковала у них оружие.

Власти Гамбурга заявили, что группа итальянских болельщиков попыталась скрыться от полицейских на центральной площади города, после чего была остановлена ​​и обыскана полицией по борьбе с беспорядками.

Полиция сообщает, что среди обнаруженных и конфискованных предметов были пять ножей, шесть молотков для выбивания мяса, две деревянные палки, дубинка, разводной ключ и шампур.

В заявлении пресс-служба Лацио подтвердила, что группа фанатов была задержана полицией и им было запрещено посещать стадион Фолькспаркштадион, но арестов произведено не было.

«Вчера вечером перед матчем сотрудники полиции проверили группу подозреваемых итальянских футбольных фанатов и изъяли холодное и колющее оружие, а также другие опасные предметы.

В целях предотвращения нарушений общественной безопасности и порядка все проверенные лица были взяты под стражу после завершения проверки сегодня утром. Мужчинам также было запрещено оставаться на стадионе Фолькспаркштадиони в его непосредственной близости сегодня вечером», — говорится в заявлении полиции Гамбурга.

25 сентября Динамо сыграет против Лацио в 1-м туре Лиги Европы 2024/25. Поединок пройдет в Гамбурге, Германия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Даниил Агарков Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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adidas777
Після нашої перемоги над парашею, і повернення наших ультрас на стадіони.Таким ось фанатам, як ці ушльопки римські, потрібно буде не молотки, а памперси брати на трибуни!
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