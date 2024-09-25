Меньше, чем за Жирону. Коппола рассказал, сколько забьет Довбик за Рому

Бывший итальянский футболист и тренер Маурицио Коппола спрогнозировал, сколько голов в чемпионате Италии по футболу 2024/25 забьет украинский нападающий Артем Довбик.

«Довбик – феноменальный нападающий, физически сильный, хорошо защищает мяч, заставляет команду двигаться вперед, он – прототип нападающего, которого хотели бы все тренеры. Он прекрасно видит ворота, умеет бить с 16 метров, из всех положений, очень хорошо играет головой. Артем отдает предпочтение навесам со спины, но он также знает, как играть с таким игроком, как Дибала.

По моему мнению, он достигнет двузначного показателя голов. Он может забить 16-17 голов, потому что сейчас у него 2, но он приобрел уверенность, он в центре проекта, а «Рома» – команда, которая может бороться за топ-4 Серии А», – сказал Коппола.

Ранее Довбик попал в команду тура Серии А.