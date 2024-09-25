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  4. Меньше, чем за Жирону. Коппола рассказал, сколько забьет Довбик за Рому
Италия
25 сентября 2024, 20:45 |
778
0

Меньше, чем за Жирону. Коппола рассказал, сколько забьет Довбик за Рому

Бывший итальянский футболист прогнозирует, что Артем забьет в этом сезоне 16-17 голов

25 сентября 2024, 20:45 |
778
0
Меньше, чем за Жирону. Коппола рассказал, сколько забьет Довбик за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший итальянский футболист и тренер Маурицио Коппола спрогнозировал, сколько голов в чемпионате Италии по футболу 2024/25 забьет украинский нападающий Артем Довбик.

«Довбик – феноменальный нападающий, физически сильный, хорошо защищает мяч, заставляет команду двигаться вперед, он – прототип нападающего, которого хотели бы все тренеры. Он прекрасно видит ворота, умеет бить с 16 метров, из всех положений, очень хорошо играет головой. Артем отдает предпочтение навесам со спины, но он также знает, как играть с таким игроком, как Дибала.

По моему мнению, он достигнет двузначного показателя голов. Он может забить 16-17 голов, потому что сейчас у него 2, но он приобрел уверенность, он в центре проекта, а «Рома» – команда, которая может бороться за топ-4 Серии А», – сказал Коппола.

Ранее Довбик попал в команду тура Серии А.

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Легендарный форвард спрогнозировал, сколько забьет Довбик в Серии А
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Збигнев Бонек Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник
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