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  4. Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
Италия
25 сентября 2024, 19:17 |
1542
0

Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А

Артем попал в символическую команду 5-го тура

25 сентября 2024, 19:17 |
1542
0
Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик получил признание от Серии А.

Пресс-служба Серии А обнародовала символическую команду 5-го тура, в которую попал и Артем.

Напомним, Довбик в пятом туре Серии А помог «Роме» разгромить «Удинезе» (3:0). Артем в этом матче забил гол и отдал результативную передачу, правда, ассист позже у Артема забрали. Довбик – единственный игрок «волков», которому нашлось место в символической команде тура, Артем впервые получил подобное признание в «Роме».

Довбик в сезоне Серии А 2024/25 провел за «Рому» уже пять матчей и сумел отличиться двумя голами.

Символическая команда 5-го тура Серии А

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Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Удинезе символическая сборная
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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