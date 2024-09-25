Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
Артем попал в символическую команду 5-го тура
27-летний украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик получил признание от Серии А.
Пресс-служба Серии А обнародовала символическую команду 5-го тура, в которую попал и Артем.
Напомним, Довбик в пятом туре Серии А помог «Роме» разгромить «Удинезе» (3:0). Артем в этом матче забил гол и отдал результативную передачу, правда, ассист позже у Артема забрали. Довбик – единственный игрок «волков», которому нашлось место в символической команде тура, Артем впервые получил подобное признание в «Роме».
Довбик в сезоне Серии А 2024/25 провел за «Рому» уже пять матчей и сумел отличиться двумя голами.
Символическая команда 5-го тура Серии А
La 𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐗𝐈 della 5ª giornata 👀🔥@Fantacalcio pic.twitter.com/icpYRnITkq— Lega Serie A (@SerieA) September 25, 2024
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