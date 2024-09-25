Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А

27-летний украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик получил признание от Серии А.

Пресс-служба Серии А обнародовала символическую команду 5-го тура, в которую попал и Артем.

Напомним, Довбик в пятом туре Серии А помог «Роме» разгромить «Удинезе» (3:0). Артем в этом матче забил гол и отдал результативную передачу, правда, ассист позже у Артема забрали. Довбик – единственный игрок «волков», которому нашлось место в символической команде тура, Артем впервые получил подобное признание в «Роме».

Довбик в сезоне Серии А 2024/25 провел за «Рому» уже пять матчей и сумел отличиться двумя голами.

Символическая команда 5-го тура Серии А