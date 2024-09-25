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Лига Европы
25 сентября 2024, 19:43 | Обновлено 25 сентября 2024, 20:13
327
0

ПУЧКОВ: В Кыргызстане будет 01:00, но я намерен посмотреть Динамо – Лацио

Авторитетный украинский специалист – о формуле успеха «Динамо»

25 сентября 2024, 19:43 | Обновлено 25 сентября 2024, 20:13
327
0
ПУЧКОВ: В Кыргызстане будет 01:00, но я намерен посмотреть Динамо – Лацио
Instagram. Сергей Пучков

Несмотря на занятость и разницу во времени между Украиной и Кыргызстаном, наш соотечественник Сергей Пучков будет внимательно следить за перипетиями первого матча группового раунда Лиги Европы между киевским «Динамо» и римским «Лацио». О своих ожиданиях от этой встречи нынешний главный тренер кыргызстанского клуба «Мурас Юнайтед» рассказал Sport.ua.

– Когда футболисты «Динамо» и «Лацио» начнут поединок на «Фолькспаркштадионе» в немецком Гамбурге, в Кыргызстане будет час ночи. Однако я намерен посмотреть этот матч, – говорит Пучков. – Знаю, что летом у «Лацио» не обошлось без кадровых изменений. Прежде всего, у римской команды появился новый тренер – Марко Барони, предусматривающий те или иные изменения в тактическом построении. Ведь когда приходит новый наставник, он обычно привносит в игру что-то свое. Что касается игрового состава римской команды, то в текущем сезоне в нем будет играть много новичков. Они пришли на смену большой группе игроков, покинувших «Лацио». Среди них хорошо известен бомбардир Чиро Иммобиле, на котором на протяжении многих сезонов держалась атака римлян. Этот факт, конечно, на руку динамовцам. Однако это отнюдь не означает, что с потерей этого форварда острота в действиях футболистов итальянского клуба будет меньше. В Серии А выступают исполнители высокого уровня, поэтому об этом нужно хорошо помнить.

– Как вы думаете, что ждать от этого поединка?

– Вне всякого сомнения, борьба будет непростой. «Динамо» имеет богатый опыт выступлений в еврокубках, но и «Лацио» в таких турнирах не новичок. За много лет в силе римской команды имели возможность убедиться многие украинские клубы – «Черноморец», «Днепр», донецкие «Шахтер» и «Металлург», да и тоже «Динамо». Понятно, что команда Александра Шовковского не побежит сломя голову в атаку, ведь есть риск подвергнуться эффективным действиям в контрнаступлении. Поэтому нужно сыграть взвешенно, оценив все достоинства соперника в дебютной части игры. Главное – не закрываться на своей половине поля, а играть в свою игру. Если динамовцы будут действовать здраво и дисциплинированно, следуя тренерской установке, то есть все основания рассчитывать на положительный результат. В нынешнем «Динамо» достаточно хороших футболистов, которые способны собраться и отдаться игре полностью.

– Не рискнете сделать прогноз?

– Это дело непростое, ведь футбол – вещь непредсказуемая. Надеюсь, что «Динамо» не проиграет. Хотелось бы увидеть в исполнении киевской команды хорошую игру – как в матче с Лацио, так и на протяжении всего группового раунда Лиги Европы. Желаю ей выйти из группы и продолжить выступления в турнире. Для Украины сейчас это как никогда важно, ведь нужно пополнять копилку в таблице коэффициентов УЕФА. Мы, в свою очередь, будем болеть за «Динамо», ожидая не только содержательной игры, но и максимальных результатов.

Ранее легендарный экс-игрок киевлян Максим Шацких в преддверии старта команды в ЛЕ дал интервью для Sport.ua.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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