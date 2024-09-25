Михалик назвал игрока Динамо, который должен забивать Лацио в Лиге Европы

Экс-игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua рассказал, ожидает ли он открытого футбола в сегодняшнем первом матче группового раунда Лиги Европы между «Динамо» и «Лацио»:

– Стартовые поединки, как правило, не бывают зрелищными. Все же, на первом плане – результат, потому что никому не хочется начинать с поражения. Вот почему я не думаю, что в Гамбурге «Динамо» и «Лацио» будут действовать с открытым забралом, хотя новая формула проведения еврокубковых баталий дает больше шансов пробиться в следующий этап.

Убежден, что соперники скрупулезно изучили сильные и уязвимые места друг друга. Поэтому не думаю, что сработают какие-то домашние заготовки. Я жду качественной игры от лидеров киевлян и особенно от Владислава Ваната.

Недавно появилась информация, что «Лацио» проявляет интерес к динамовскому нападающему. В Гамбурге у него есть прекрасная возможность напомнить римлянам о себе. Все же, склоняюсь к тому, что несмотря на все усилия оппонентов, будет зафиксирована результативная ничья.

Ранее мы сообщали, что бывший защитник сборной Украины и «Динамо» высказался о старте динамовцев в ЛЕ.