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  4. Михалик назвал игрока Динамо, который должен забивать Лацио в Лиге Европы
Лига Европы
25 сентября 2024, 19:40 |
868
0

Михалик назвал игрока Динамо, который должен забивать Лацио в Лиге Европы

Бывший защитник киевлян высказался о матче с римлянами

25 сентября 2024, 19:40 |
868
0
Михалик назвал игрока Динамо, который должен забивать Лацио в Лиге Европы
dynamo.kiev.ua. Тарас Михалик

Экс-игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua рассказал, ожидает ли он открытого футбола в сегодняшнем первом матче группового раунда Лиги Европы между «Динамо» и «Лацио»:

– Стартовые поединки, как правило, не бывают зрелищными. Все же, на первом плане – результат, потому что никому не хочется начинать с поражения. Вот почему я не думаю, что в Гамбурге «Динамо» и «Лацио» будут действовать с открытым забралом, хотя новая формула проведения еврокубковых баталий дает больше шансов пробиться в следующий этап.

Убежден, что соперники скрупулезно изучили сильные и уязвимые места друг друга. Поэтому не думаю, что сработают какие-то домашние заготовки. Я жду качественной игры от лидеров киевлян и особенно от Владислава Ваната.

Недавно появилась информация, что «Лацио» проявляет интерес к динамовскому нападающему. В Гамбурге у него есть прекрасная возможность напомнить римлянам о себе. Все же, склоняюсь к тому, что несмотря на все усилия оппонентов, будет зафиксирована результативная ничья.

Ранее мы сообщали, что бывший защитник сборной Украины и «Динамо» высказался о старте динамовцев в ЛЕ.

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио инсайд Владислав Ванат Тарас Михалик
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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