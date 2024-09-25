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  4. Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Ничья с Лацио будет неплохим результатом для киевлян»
Лига Европы
25 сентября 2024, 17:39 | Обновлено 25 сентября 2024, 17:44
214
1

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Ничья с Лацио будет неплохим результатом для киевлян»

Бывший защитник сборной Украины и Динамо высказался о старте динамовцев в ЛЕ

25 сентября 2024, 17:39 | Обновлено 25 сентября 2024, 17:44
214
1
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Ничья с Лацио будет неплохим результатом для киевлян»
ФК Динамо Киев

Бывший защитник национальной сборной Украины и «Динамо» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua рассказал кому отдает предпочтение в первом поединке группового раунда Лиги Европы по футболу между «Динамо» и «Лацио», который состоится 25 сентября в немецком Гамбурге:

– Прежде всего, мне интересно, в каких физических кондициях подойдут подопечные Александра Шовковского к противостоянию с «Лацио». Успеют ли восстановиться после изнурительного поединка в 7-м туре УПЛ с «Рухом». Также следует учесть и логистику, ведь для преодоления расстояния от Киева до Гамбурга ушло аж 18 часов.

Ко всему не надо забывать, что «Лацио» из тех команд, которые любят навязать визави жесткую борьбу. Здесь уже без неуступчивости не обойтись.

Я очень надеюсь, что динамовцы оперативно поработали над ошибками допущенными с «Рухом». Потому что каждый промах в Лиге Европы может стоить очень дорого.

Думаю, что у динамовцев в Гамбурге будет должная поддержка: в Германии сейчас проживает много украинцев. Ожидаю, что киевляне постараются воспользоваться своим грозным «оружием» – пасами вразрез и будут настороже, когда римляне будут пытаться найти уязвимые места с помощью передач за спины защитников. Здесь уже обеим командам без надежной подстраховки не обойтись.

Конечно, хочется, чтобы динамовцы начали с победы, но если будет зафиксирована ничья, то это не худший итог, как для украинского, так и итальянского клуба, – рассказал Езерский.

Ранее экс-форвард сборной Украины Иван Гецко рассказал, что может погубить «Динамо» с «Лацио».

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инсайд Владимир Езерский Динамо Киев Динамо - Лацио Лига Европы
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Нехай щастить
Якщо дивитися на статистику очних протистоянь , нічия буде хорошим результатом,але хочеться, щоб кияни перемогли.
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