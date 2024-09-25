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Лига Европы
25 сентября 2024, 19:30 | Обновлено 25 сентября 2024, 20:15
1157
0

Коуч сборной Украины сделал прогноз на матч Динамо – Лацио и назвал счет

Дмитрий Михайленко – о первом матче киевлян в ЛЕ 2024/25

25 сентября 2024, 19:30 | Обновлено 25 сентября 2024, 20:15
1157
0
Коуч сборной Украины сделал прогноз на матч Динамо – Лацио и назвал счет
УАФ. Дмитрий Михайленко

Экс-игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Дмитрий Михайленко, который сейчас тренирует юношескую сборную Украины, эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый поединок группового раунда Лиги Европы по футболу «Динамо» – «Лацио», который состоится 25 сентября в Гамбурге:

– «Динамо» возьмет верх – 2:1. Я аргументирую это тем, что киевляне, в отличие от римлян, сохранили в межсезонье всех ключевых игроков. Во-вторых, подопечные Александра Шовковского сейчас на ходу, благодаря сыгранности и международному опыту, как на клубном уровне, так и в матчах с участием национальной сборной Украины.

Разве что вызывает опасения игра центральных защитников киевлян, но, думаю, что статусность поединка заставит стопперов действовать с максимальной концентрацией и обойдется без досадных ошибок.

Сегодняшний поединок в Германии будет обслуживать судейская бригада из Греции во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

Ранее мы сообщали, что были обнародованы актуальные котировки на матч «Динамо» – «Лацио».

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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