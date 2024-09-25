Кто фаворит? Обнародованы актуальные котировки на матч Динамо – Лацио
Поединок 1-го тура Лиги Европы 2024/25 состоится 25 сентября в 22:00 по Киеву
25 сентября состоится матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио.
Поединок пройдет на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на эту игру. Фаворитом является коллектив из Рима – 2.38.
На победу подопечных Александр Шовковского можно поставить с коэффициентом 3.45. Ничья расценивается в 3.40.
Основные котировки на матч Динамо – Лацио
- Победа Динамо – 3.45
- Ничья – 3.40
- Победа Лацио – 2.38
- Обе забьют – 1.90
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