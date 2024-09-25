Кто фаворит? Обнародованы актуальные котировки на матч Динамо – Лацио

25 сентября состоится матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио.

Поединок пройдет на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на эту игру. Фаворитом является коллектив из Рима – 2.38.

На победу подопечных Александр Шовковского можно поставить с коэффициентом 3.45. Ничья расценивается в 3.40.

Основные котировки на матч Динамо – Лацио