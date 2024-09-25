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  4. Кто фаворит? Обнародованы актуальные котировки на матч Динамо – Лацио
Лига Европы
25 сентября 2024, 18:38 |
140
0

Кто фаворит? Обнародованы актуальные котировки на матч Динамо – Лацио

Поединок 1-го тура Лиги Европы 2024/25 состоится 25 сентября в 22:00 по Киеву

25 сентября 2024, 18:38 |
140
0
Кто фаворит? Обнародованы актуальные котировки на матч Динамо – Лацио
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

25 сентября состоится матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио.

Поединок пройдет на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Букмекерские конторы выставили актуальные котировки на эту игру. Фаворитом является коллектив из Рима – 2.38.

На победу подопечных Александр Шовковского можно поставить с коэффициентом 3.45. Ничья расценивается в 3.40.

Основные котировки на матч Динамо – Лацио

  • Победа Динамо – 3.45
  • Ничья – 3.40
  • Победа Лацио – 2.38
  • Обе забьют – 1.90
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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