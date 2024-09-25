ФОТО. А завершение карьеры? Щенсны с сигаретой замечен в аэропорту Барсы
34-летний польский голкипер подпишет контракт с испанским грандом на 1 год
25 сентября появилась информация, что 34-летний польский голкипер Войцех Щенсны подпишет контракт с каталонской Барселоной.
Журналисты сумели заснять поляка в аэропорту Барселоны с сигаретой в руках. В ближайшие дни запланирован медицинский осмотр.
Барселона подпишет Войцеха в качестве замены тер Штегену, который из-за травмы выбыл до конца сезона. Контракт Щенсны с каталонцами будет рассчитан до лета 2025 года.
Интересно, что Войцех объявил о завершении карьеры, хотя его контракт с Ювентусом был рассчитан до конца кампании 2024/25.
ФОТО А завершение карьеры? Щенсны с сигаретой замечен в аэропорту Барселоны
🚨‼️ 𝗨́𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗛𝗢𝗥𝗔: Wojciech #Szczesny está en el El Prat en #Barcelona ✈️— Roberto García León (@RobertoGLeon) September 25, 2024
🧤 El portero polaco 🇵🇱, que recientemente anunció su retiro, está cerca de unirse al #Barca 🔵🔴
🍽️ A las 16, en el renombrado restaurante La Canela, tendrá lugar una cena con #Laporta y #Deco pic.twitter.com/mfxWMkMFLU
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