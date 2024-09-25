ФОТО. А завершение карьеры? Щенсны с сигаретой замечен в аэропорту Барсы

25 сентября появилась информация, что 34-летний польский голкипер Войцех Щенсны подпишет контракт с каталонской Барселоной.

Журналисты сумели заснять поляка в аэропорту Барселоны с сигаретой в руках. В ближайшие дни запланирован медицинский осмотр.

Барселона подпишет Войцеха в качестве замены тер Штегену, который из-за травмы выбыл до конца сезона. Контракт Щенсны с каталонцами будет рассчитан до лета 2025 года.

Интересно, что Войцех объявил о завершении карьеры, хотя его контракт с Ювентусом был рассчитан до конца кампании 2024/25.

ФОТО А завершение карьеры? Щенсны с сигаретой замечен в аэропорту Барселоны