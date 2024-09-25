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  4. ФОТО. А завершение карьеры? Щенсны с сигаретой замечен в аэропорту Барсы
Испания
25 сентября 2024, 19:25 | Обновлено 25 сентября 2024, 20:16
1637
4

ФОТО. А завершение карьеры? Щенсны с сигаретой замечен в аэропорту Барсы

34-летний польский голкипер подпишет контракт с испанским грандом на 1 год

25 сентября 2024, 19:25 | Обновлено 25 сентября 2024, 20:16
1637
4
ФОТО. А завершение карьеры? Щенсны с сигаретой замечен в аэропорту Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

25 сентября появилась информация, что 34-летний польский голкипер Войцех Щенсны подпишет контракт с каталонской Барселоной.

Журналисты сумели заснять поляка в аэропорту Барселоны с сигаретой в руках. В ближайшие дни запланирован медицинский осмотр.

Барселона подпишет Войцеха в качестве замены тер Штегену, который из-за травмы выбыл до конца сезона. Контракт Щенсны с каталонцами будет рассчитан до лета 2025 года.

Интересно, что Войцех объявил о завершении карьеры, хотя его контракт с Ювентусом был рассчитан до конца кампании 2024/25.

ФОТО А завершение карьеры? Щенсны с сигаретой замечен в аэропорту Барселоны

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Войцех Щенсны Барселона фото завершение карьеры курение трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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mazepa1967
Всі пишуть що фото з 2022
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0
Boodya
Бербатов, Міля, Гаскойн, Коентрау, Балотеллі і ще не один десяток про яких я забув, теж мені проблема, прямо "Завершення кар'єри?" ще б капсом написали)
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0
Harun Bakircioğlu
Может он садочок пьет, че сразу сига?
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0
OKs100
Ничего такой себе курящий спортсмен, такие могут быть только в футболе, в других видах спорта если тренеры увидят сигарету, то просят спортсмена определиться, либо спорт, либо курение и завершение карьеры.
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