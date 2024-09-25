Барселона определилась с заменой тер Штегену. Но есть одно притятствие
Каталонцы решили подписать Войцеха Щенсны
Польский голкипер Войцех Щенсны может возобновить свою карьеру ради выступлений в составе «Барселоны», которая нуждается в страже ворот, способном заменить Марка-Андре тер Штегена.
Немецкий вратарь, как известно, выбыл из строя надолго, получив травму колена. Каталонцы уже договорились о контракте с Щенсны, но есть один нюанс.
Месяц наза Войцех Щенсны объявил о завершении карьеры и разорвал контракт с туринским «Ювентусом», который был рассчитан до 30 июня 2025 года. У «Старой синьоры» имеется право на определенную компенсацию, если поляк решит свою карьеру возобновить,что он и собирается сделать. Как следствие, «Барселону» ждут переговоры с «Ювентусом».
Ранее сообщалось, что тер Штеген выступил с признанием после операции на колене.
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