Тер Штеген выступил с признанием после операции на колене

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген впервые после перенесенной операции на колене выступил с публичным заявлением.

«Я искренне благодарен всем болельщикам «Барсы», партнерам по команде, соперникам, клубам и друзьям за поддержку и любовь, которую вы проявили ко мне с воскресенья.

Я хочу поблагодарить болельщиков «Вильярреала» за их уважение, проявленное на стадионе, это очень много значит для меня. Я чувствую себя позитивным и сильным, теперь я сосредоточен на своем восстановлении. Спасибо!» – написал тер Штеген в инстаграме.

Как известно, в матче 6-го тура Лиги с «Вильярреалом» (5:1) тер Штеген получил разрыв сухожилия надколенника правого колена. Согласно неофициальным данным, восстановление немца может растянуться на срок от семи до девяти месяцев.