Тер Штеген выступил с признанием после операции на колене
Голкипер «Барселоны» получил серьезную травму
Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген впервые после перенесенной операции на колене выступил с публичным заявлением.
«Я искренне благодарен всем болельщикам «Барсы», партнерам по команде, соперникам, клубам и друзьям за поддержку и любовь, которую вы проявили ко мне с воскресенья.
Я хочу поблагодарить болельщиков «Вильярреала» за их уважение, проявленное на стадионе, это очень много значит для меня. Я чувствую себя позитивным и сильным, теперь я сосредоточен на своем восстановлении. Спасибо!» – написал тер Штеген в инстаграме.
Как известно, в матче 6-го тура Лиги с «Вильярреалом» (5:1) тер Штеген получил разрыв сухожилия надколенника правого колена. Согласно неофициальным данным, восстановление немца может растянуться на срок от семи до девяти месяцев.
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