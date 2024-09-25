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Испания
25 сентября 2024, 01:27 | Обновлено 25 сентября 2024, 01:35
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0

Тер Штеген выступил с признанием после операции на колене

Голкипер «Барселоны» получил серьезную травму

25 сентября 2024, 01:27 | Обновлено 25 сентября 2024, 01:35
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Тер Штеген выступил с признанием после операции на колене
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген впервые после перенесенной операции на колене выступил с публичным заявлением.

«Я искренне благодарен всем болельщикам «Барсы», партнерам по команде, соперникам, клубам и друзьям за поддержку и любовь, которую вы проявили ко мне с воскресенья.

Я хочу поблагодарить болельщиков «Вильярреала» за их уважение, проявленное на стадионе, это очень много значит для меня. Я чувствую себя позитивным и сильным, теперь я сосредоточен на своем восстановлении. Спасибо!» – написал тер Штеген в инстаграме.

Как известно, в матче 6-го тура Лиги с «Вильярреалом» (5:1) тер Штеген получил разрыв сухожилия надколенника правого колена. Согласно неофициальным данным, восстановление немца может растянуться на срок от семи до девяти месяцев.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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