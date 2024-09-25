Сыграет ли Цыганков? Стал известен состав Жироны на матч с Райо Вальекано
Поединок состоится 25 сентября в 20:00 по Киеву
25 сентября состоится матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Райо Вальекано.
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Поединок пройдет на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.
После 6 сыгранных матчей в чемпионате Испании Жирона занимает 13-е место в таблице с 7 очками. У Райо Вальекано в активе 8 пунктов и 10-я позиция.
Стартовые составы на матч Жирона – Райо Вальекано:
𝐋'𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaRayo pic.twitter.com/HN7eBHYh0j— Girona FC (@GironaFC) September 25, 2024
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse al @GironaFC.#GironaRayo #VamosRayo pic.twitter.com/iBuP0NdkzP— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 25, 2024
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