Сыграет ли Цыганков? Стал известен состав Жироны на матч с Райо Вальекано

25 сентября состоится матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Райо Вальекано.

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Поединок пройдет на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.

После 6 сыгранных матчей в чемпионате Испании Жирона занимает 13-е место в таблице с 7 очками. У Райо Вальекано в активе 8 пунктов и 10-я позиция.

Стартовые составы на матч Жирона – Райо Вальекано: