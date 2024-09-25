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Испания
25 сентября 2024, 18:55 | Обновлено 25 сентября 2024, 18:59
1136
0

Сыграет ли Цыганков? Стал известен состав Жироны на матч с Райо Вальекано

Поединок состоится 25 сентября в 20:00 по Киеву

25 сентября 2024, 18:55 | Обновлено 25 сентября 2024, 18:59
1136
0
Сыграет ли Цыганков? Стал известен состав Жироны на матч с Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

25 сентября состоится матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Райо Вальекано.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Монтиливи в Каталонии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Украинский футболист хозяев Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.

После 6 сыгранных матчей в чемпионате Испании Жирона занимает 13-е место в таблице с 7 очками. У Райо Вальекано в активе 8 пунктов и 10-я позиция.

Стартовые составы на матч Жирона – Райо Вальекано:

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Райо Вальекано Жирона стартовые составы Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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