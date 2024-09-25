Назаренко с большим отрывом лидирует в рейтинге УПЛ по системе гол+пас
По итогам 7-го тура УПЛ изменился список лучших игроков
По итогам 7-го тура УПЛ изменился список лучших игроков по системе гол+пас.
Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 6 голов и сделавший 3 ассиста.
Вторым идет Илья Квасница из Руха, который теперь имеет 3 забитых мяча и 3 голевых передачи.
Хавбек Шахтера Артем Бондаренко добавил в свой актив забитый гол и делит 3-е место с Алексеем Гоцуляком из Полесья (4+1).
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас
- 1. Александр Назаренко (Полесье): 6+3=9
- 2. Илья Квасница (Рух): 3+3=6
- 3–4. Алексей Гуцуляк (Полесье): 4+1 = 5
- 3–4. Артем Бондаренко (Шахтер): 4+1 = 5
- 5. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+3=5
- 6. Николай Шапаренко (Динамо): 1+4=5
- 7. Игорь Краснопир (Рух): 4+0=4
- 8–9. Александр Филиппов (Александрия): 3+1=4
- 8–9. Амбросий Чачуа (Карпаты): 3+1=4
- 10–11. Ярослав Карабин (Рух): 2+2=4
- 10–11. Владислав Шарай (Верес): 2+2=4
В списке лучших голеадоров сезона также лидирует Александр Назаренко, имея 6 забитых мячей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итоги первого дня плей-офф чемпионата мира по футзалу в Узбекистане
Оцениваем стиль главного тренера Арсенала