Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назаренко с большим отрывом лидирует в рейтинге УПЛ по системе гол+пас
Украина. Премьер лига
25 сентября 2024, 18:23 | Обновлено 25 сентября 2024, 18:45
118
0

Назаренко с большим отрывом лидирует в рейтинге УПЛ по системе гол+пас

По итогам 7-го тура УПЛ изменился список лучших игроков

25 сентября 2024, 18:23 | Обновлено 25 сентября 2024, 18:45
118
0
Назаренко с большим отрывом лидирует в рейтинге УПЛ по системе гол+пас
ФК Полесье. Александр Назаренко

По итогам 7-го тура УПЛ изменился список лучших игроков по системе гол+пас.

Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 6 голов и сделавший 3 ассиста.

Вторым идет Илья Квасница из Руха, который теперь имеет 3 забитых мяча и 3 голевых передачи.

Хавбек Шахтера Артем Бондаренко добавил в свой актив забитый гол и делит 3-е место с Алексеем Гоцуляком из Полесья (4+1).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

  • 1. Александр Назаренко (Полесье): 6+3=9
  • 2. Илья Квасница (Рух): 3+3=6
  • 3–4. Алексей Гуцуляк (Полесье): 4+1 = 5
  • 3–4. Артем Бондаренко (Шахтер): 4+1 = 5
  • 5. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+3=5
  • 6. Николай Шапаренко (Динамо): 1+4=5
  • 7. Игорь Краснопир (Рух): 4+0=4
  • 8–9. Александр Филиппов (Александрия): 3+1=4
  • 8–9. Амбросий Чачуа (Карпаты): 3+1=4
  • 10–11. Ярослав Карабин (Рух): 2+2=4
  • 10–11. Владислав Шарай (Верес): 2+2=4

В списке лучших голеадоров сезона также лидирует Александр Назаренко, имея 6 забитых мячей.

По теме:
Кто фаворит? Обнародованы актуальные котировки на матч Динамо – Лацио
ШАЦКИХ: «Лацио проиграл Фиорентине 1:2? Динамо тоже с Рухом 0:0 сыграло»
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Ничья с Лацио будет неплохим результатом для киевлян»
лучший бомбардир Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Верес Ровно бомбардиры Александрия Украинская Премьер-лига Александр Филиппов Полесье Житомир Амбросий Чачуа Алексей Гуцуляк Николай Шапаренко Владислав Шарай Александр Назаренко (футбол) Рух Львов Артем Бондаренко ЛНЗ Черкассы Ярослав Карабин Игорь Краснопир Илья Квасница Мухаррем Яшари
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Футзал | 24 сентября 2024, 19:50 0
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?

Итоги первого дня плей-офф чемпионата мира по футзалу в Узбекистане

Не только доминатор: Артета становится смесью Гвардиолы и Моуринью
Футбол | 25 сентября 2024, 11:08 7
Не только доминатор: Артета становится смесью Гвардиолы и Моуринью
Не только доминатор: Артета становится смесью Гвардиолы и Моуринью

Оцениваем стиль главного тренера Арсенала

Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
Футбол | 24.09.2024, 19:39
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
Бокс | 25.09.2024, 08:10
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Лацио – команда непредсказуемая, «кусачая»
Футбол | 25.09.2024, 17:02
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Лацио – команда непредсказуемая, «кусачая»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Лацио – команда непредсказуемая, «кусачая»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
23.09.2024, 18:22
Футбол
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.09.2024, 07:44 4
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует, Александрия имеет столько же очков
24.09.2024, 06:23 2
Футбол
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
24.09.2024, 18:43 5
Футбол
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
Первый тренер Кличко объяснил, почему Усик победил Фьюри, а Владимир – нет
24.09.2024, 08:17 3
Бокс
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
24.09.2024, 19:28 30
Футзал
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
24.09.2024, 08:10 6
Бокс
Тер Штеген перенес операцию. Известно, когда голкипер вернется на поле
Тер Штеген перенес операцию. Известно, когда голкипер вернется на поле
23.09.2024, 19:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем