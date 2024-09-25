Назаренко с большим отрывом лидирует в рейтинге УПЛ по системе гол+пас

По итогам 7-го тура УПЛ изменился список лучших игроков по системе гол+пас.

Лидером остается футболист Полесья Александр Назаренко, забивший 6 голов и сделавший 3 ассиста.

Вторым идет Илья Квасница из Руха, который теперь имеет 3 забитых мяча и 3 голевых передачи.

Хавбек Шахтера Артем Бондаренко добавил в свой актив забитый гол и делит 3-е место с Алексеем Гоцуляком из Полесья (4+1).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

1. Александр Назаренко (Полесье): 6+3=9

2. Илья Квасница (Рух): 3+3=6

3–4. Алексей Гуцуляк (Полесье): 4+1 = 5

3–4. Артем Бондаренко (Шахтер): 4+1 = 5

5. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+3=5

6. Николай Шапаренко (Динамо): 1+4=5

7. Игорь Краснопир (Рух): 4+0=4

8–9. Александр Филиппов (Александрия): 3+1=4

8–9. Амбросий Чачуа (Карпаты): 3+1=4

10–11. Ярослав Карабин (Рух): 2+2=4

10–11. Владислав Шарай (Верес): 2+2=4

В списке лучших голеадоров сезона также лидирует Александр Назаренко, имея 6 забитых мячей.