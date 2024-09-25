В Англии оценили потерю Родри для Манчестер Сити

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер дал экспертную оценку последствиям, которые повлечет за собой для «Манчестер Сити» травма полузащитника Родри, одного из лидеров команды Жузепа Гвардиолы, который с повреждением связок колена в этом сезоне может больше не сыграть.

«Нет сомнений, что травма Родри, которая может завершить для него сезон, повлияет на надежды «Манчестер Сити» на титул. Одно дело знать, что его не будет в составе в течение двух или трех игр, как это было в начале сезона, но совсем другое – понимать, что он, вероятно, не вернется в этом сезоне. Это большой удар, и неважно, кто вы и какие у вас ресурсы, а у «Манчестер Сити» их много, когда вы теряете игрока такого калибра и качества на такое количество времени, нет сомнений, что это навредит.

У меня самого была такая травма и я отсутствовал шесть или семь месяцев, поэтому я точно знаю, что будет чувствовать Родри и какового будет клубу. На возвращение понадобится много времени. Будь то пять, шесть, семь месяцев или сколько бы это ни было, это долгий путь. Сначала операция, если Родри ее сделает, затем отдых, а затем период реабилитации. Это долгий путь обратно, и ты должен быть очень сильным морально, чтобы его преодолеть», – заявил Ширер.

Ранее Гвардиола рассказал, как будет заменять Родри, получившего тяжелую травму.